A Santa Margherita torna il Festival della Politica, due serate per parlare di democrazia

Santa Margherita Ligure. L’associazione culturale Isaiah Berlin che si ispira a uno dei massimi filosofi politici del Novecento, teorico del pluralismo liberale, presenta la VII edizione del Festival della Politica, con il sostegno economico di Regione Liguria, Comune di Santa Margherita Ligure e Compagnia di san Paolo ed il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Università di Genova.

In programma due serate di tavole rotonde su La democrazia liberale e le altre. “Già nel 1947 Churchill – spiegano gli organizzatori – ebbe a dire che la democrazia (liberale) era il peggiore dei governi possibili eccettuati tutti quanti gli altri. Da allora questa è una verità profondamente impressa nell’animo occidentale, ma si è davvero sicuri che nelle altre parti del mondo, la pluralità dei partiti, delle credenze religiose, la separazione tra diritto e morale, tra economia e politica, tra religione e scienza corrispondano alla effettiva ‘volontà dei popoli’, ai loro ‘ordini morali’, alle loro tradizioni? In realtà, prendere atto che esistono democrazie non liberali può essere importante per la sopravvivenza dell’Occidente e dell’Europa. Nel senso riflettere seriamente sulla ‘diversità’ non significa riguardarla necessariamente come una minaccia ma elaborare strategie di rapporti tra stati e nazioni in grado di non trovarsi impreparati ove la diversità diventi una effettiva minaccia”. Intorno a questi assi concettuali si confrontano i relatori che partecipano al Festival.

Le due giornate si articolano in quattro sessioni

Sabato 24 agosto

“Democrazia: definizioni le loro origini”

“Democrazie e religioni”

Domenica 25 agosto

“Le democrazie nell’età delle rivoluzioni atlantiche”

“Le ‘democrazie’ del Novecento e la crisi del nuovo millennio”

Nel corso del Festival, come tutti gli anni, verranno assegnati il Premio di giornalismo Giovanni Ansaldo, il Premio Isaiah Berlin per la saggistica politica e – da quest’anno – il Premio Isaiah Berlin-Monografie. Inoltre vi sarà il Premio speciale dell’Associazione Isaiah Berlin alla memoria di Giorgio Ferraris.

Gli assegnatari per il 2024 sono, rispettivamente, Antonio Carioti del Corriere della Sera; Ortensio Zecchino, accademico e politico, già ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; Giancristiano Desiderio, saggista, storico e Claudio D’Antoni, musicista

Gli interventi verranno moderati da Giuseppe di Leo di Radio radicale che trasmetterà in diretta le due giornate del Festival