58enne originaria di Genova trovata morta dopo giorni nella sua auto in un dirupo

Italia. Una donna di 58 anni, originaria di Genova, è stata ritrovata morta all’interno della sua auto in un dirupo nei pressi di Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. La notizia è riportata dall’Ansa.

Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni, visto che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Ma l’auto, una Fiat Panda, è stata avvistata da un passante solo nelle prime ore della mattina di mercoledì 14 agosto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forlì, la magistrato e il medico legale, oltre ai vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura.

La donna, che viveva da sola a Castrocaro Terme, era seduta al posto del conducente e sul sedile accanto è stato ritrovato il suo cellulare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le cause della morte.

Da circa un anno era terminata la sua relazione con un uomo, un 68enne, con cui aveva anche convissuto. I due però in alcune occasioni si sarebbero rivisti e una decina di giorni fa avrebbero avuto una discussione, dopo la quale non si erano più sentiti.

Per fare chiarezza sulla morte della 58enne, sarà necessaria l’autopsia.