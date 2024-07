Congelato il progetto della Ztl in via Roma e via XXV Aprile: “Non si parte il 1 agosto”

Genova. I commercianti del centro che temevano un calo dei clienti a causa dell’istituzione di nuove limitazioni alla circolazione possono stare tranquilli, almeno per qualche tempo.

Non partirà il 1 agosto, come annunciato, il progetto di estensione ai giorni feriali della Ztl di via Roma e via XXV Aprile, in centro città, annunciato dalla giunta Bucci insieme all’attivazione di alcuni stalli “kiss & buy”.

“La Ztl non sarà applicata fino a quando non saranno definite e messe a regime soluzioni alternative per la sosta a tempo determinato kiss & buy”, ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo in consiglio comunale a due interrogazioni di Nicholas Gandolfo (Lista Toti) e Claudio Villa (Pd).

Nei giorni scorsi le associazioni di categoria del commercio aveva alzato gli scudi contro l’ipotesi di nuove limitazioni del traffico nel “salotto buono” dello shopping cittadino e avevano annunciato una manifestazione proprio per il 1 agosto, poi sospesa.

“Il progetto non partirà il 1 agosto – ha aggiunto Piciocchi – perché c’è stato un lavoro di ascolto delle categorie, l’impegno che l’amministrazione si è presa è di non attivare il nuovo sistema prima di pianificare le alternative”.

E’ stato aperto un tavolo per trovare anche soluzioni sul lungo periodo. “Non è un segreto che vogliamo riprendere in mano il progetto del parcheggio interrato in piazza Dante”, ha concluso Piciocchi.

Dopo l’ufficializzazione della sospensione della ztl in via Roma e via XXV Aprile le associazioni di categoria hanno deciso di sospendere la manifestazione annunciata per il 1 agosto. “Ascoltato il nostro grido di dolore – riporta una nota – la giunta comunale ha ritenuto di posticipare l’estensione della Ztl ai giorni feriali, subordinandola alla predisposizione del piano di sosta alternativo richiesto dai commercianti”.

Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova, ha dichiarato: “Dopo quasi due anni di richieste e dialogo con il sindaco e la giunta comunale, siamo lieti che sia stata finalmente decisa la sospensione della zona a traffico limitato, abbiamo chiesto un incontro al sindaco per un necessario approfondimento in modalità di confronto costruttivo”. Paolo Bartolone, presidente del civ Sestiere Carlo Felice, ha ricordato che “durante la sperimentazione della ztl i commercianti hanno subito una diminuzione del fatturato del 30% a causa delle restrizioni di traffico”. “Bene la chiarezza sul rinvio, attendiamo i promessi sopralluoghi per poter valutare soluzioni che soddisfino gli interessi degli esercenti già penalizzati dalla situazione in atto”, il commento del direttore di Confesercenti Genova, Paolo Barbieri. “Accogliamo la sospensione dell’avvio in data 1 agosto pronti a continuare il lavoro fatto finora, basato su dialogo e su proposte atte a fare lavorare meglio il piccolo commercio genovese. Rimaniamo in attesa di confrontarci con le istituzioni per valutare le loro proposte”, aggiunge la vicepresidente provinciale di Confesercenti, e presidente Fismo, Francesca Recine.