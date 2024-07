Genova. Dopo il successo delle prime due serate di apertura, che si sono svolte domenica 16 e venerdì 21 giugno a Villa Bombrini e che hanno visto protagonisti importanti nomi del panorama rap americano mai esibiti prima a Genova come Apollo Brown & Philmore Green, oltre a Johnny Marsiglia, Kaos & DJ Craim, Masta Ace & Marco Polo, la rassegna “Zena Hip Hop Connection” prosegue sabato 6 luglio con un concerto gratuito nel quartiere di Rivarolo.

L’evento è organizzato da Genova Hip Hop Festival e da Duemilagrandieventi. La terza serata, che si svolge nell’area Eurospin in via Carnia, vede la partecipazione di diversi artisti emergenti locali uniti a nomi di rilevanza nazionale, come i rapper e freestyler Shame e Blnkay.

L’appuntamento prende il via alle 18.30 con un dj set di Disti e Og Jack, seguito da un laboratorio sul rap. Le esibizioni live iniziano alle ore 20 con le performance di Leo Elle, Dbmc e Nede, Swaro e Mad Boys. Gli show saranno intervallati da momenti di freestyle.

Alle 22.40 sale sul palco Shame, rapper e freestyler di Cuneo, vincitore di numerose battaglie di freestyle tra cui una al Genova Hip Hop Festival & Urban Jam nel 2018. I suoi testi sono stati citati in romanzi contemporanei e raccolte di poesie.

A seguire, alle 23.15 è la volta di Blnkay, freestyler e rapper genovese classe ’91, considerato un pilastro dell’hip hop e del freestyle ligure. Vincitore del Tecniche Perfette nel 2018, è uno degli “mc” più rilevanti nella scena del freestyle italiano odierno. L’evento si conclude con un dj set e freestyle fino alla mezzanotte.

La manifestazione, vincitrice del bando del Comune di Genova “Assegnazione contributi a sostegno attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della Città di Genova – anno 2024”, ha l’obiettivo di portare eventi culturali gratuiti di qualità in zone decentralizzate, coinvolgendo un pubblico giovane.

Con i suoi otto eventi dedicati all’hip hop e alle sue quattro discipline (rap, breakin, writing e deejaying), anima ben sette location cittadine, come Cep, Voltri, Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Albaro e Quinto al Mare, e cinque municipi diversi.

Gli appuntamenti della rassegna proseguono sabato 24 agosto, dalle 19 alle 24, al Chiosco Da Nico a Quinto, con live rap e dj set; domenica 1 settembre, dalle 14 alle 20, sul lungomare di Pegli per un pomeriggio di break dance e dj set; domenica 8 settembre, dalle 16 alle 20, ai Giardini Govi alla Foce, con dimostrazioni di skateboarding e dj set; domenica 15 settembre, dalle 17 alle 20, all’Area Pianacci a Pra’ con talk e dj set. A chiudere Zena Hip Hop Connection, domenica 22 settembre, dalle 14 alle 20, un pomeriggio di live rap e partite di basket e biliardino al Parco della Memoria di Sampierdarena.

Le associazioni e realtà del territorio coinvolte nella rassegna sono: Walk The Line, Cornigliano Mon Amour, Associazione La Stanza, Comunità San Benedetto al Porto, Unplug, Spazio 126, Genova Che Osa, Ricreativo Teste Mobili, Casa di Quartiere Certosa, Arci Pianacci, Chiosco Da Nico e Società per Cornigliano.

Il programma completo dei successivi eventi sarà svelato nelle prossime settimane.