Chiavari. “La notizia del prossimo licenziamento di 20 lavoratori di Wyscout di Chiavari indigna e lascia sgomenti. Ai lavoratori interessati giunga la nostra massima solidarietà e vicinanza”.

Così Simone Ziglioli e Matteo Bianchi, rispettivamente responsabile lavoro segreteria regionale Liguria e responsabile economia segreteria regionale Liguria del Pd, hanno commentato la notizia del licenziamento improvviso di 20 dipendenti della piattaforma di scouting celebre nel mondo del calcio, nata da un’idea del ligure Matteo Campodonico. Alla base dei licenziamenti, denunciano i sindacati, non avere accettato un trasferimento dei reparti Tagging, Footage e Database a Mumbay, in India.

“Il Partito Democratico si attiverà in tutte le sedi istituzionali per chiedere un impegno della Regione e dei Ministeri nel difendere l’occupazione e la presenza di una importante realtà tecnologica nel nostro territorio – commentano Ziglioli e Bianchi – Regione Liguria non resti indifferente per l’ennesima volta di fronte al rischio che si disperdano lavoro e capacità tecnologica. Si tratta di una vicenda numericamente più contenuta di tante altre che investono purtroppo la nostra regione e di cui Regione Liguria dovrebbe occuparsi, ma che può ancora essere risolta con un forte e compatto intervento istituzionale; la multinazionale Hudl deve essere convinta a non procedere coi licenziamenti e anzi a investire sulla sede ligure. L’economia digitale può essere una leva di sviluppo per la nostra regione e può essere un modo per trattenere e attirare in Liguria giovani talenti, però richiede il massimo rispetto dei diritti dei lavoratori, senza deroga alcuna. Regione Liguria intervenga per pretenderlo”.

Nel 2019 WyScout, che conta 118 dipendenti, di cui 94 a Chiavari, è stata acquisita da un’azienda americana del Nebraska, Hudl.

“Da anni Hudl ha letteralmente fagocitato il mercato con speculazioni e manovre volte ad assicurarsi il monopolio in questo settore in forte ascesa, fino all’acquisto di WyScout, un’azienda orgoglio della Liguria, salvo comunicare a 20 dipendenti che il loro reparto sarà chiuso per essere trasferito in India – commenta Fabio Servidei della Uiltucs Liguria – ci rendiamo conto di avere a che fare con un gigante internazionale, ma chiediamo il massimo supporto delle istituzioni liguri per difendere 20 famiglie che da un giorno all’altro rischiano di perdere tutto e anche per rimarcare che questa regione deve tutelare il settore sportivo, che è un nostro vanto. Siamo la Regione proporzionalmente più rappresentata alle Olimpiadi, Genova è capitale dello sport 2024: abbiamo il dovere di tutelare che dello sport ha fatto un mestiere in Liguria e rischia ora di essere tradito da una globalizzazione incontrollata”.

Sulla vertenza la deputata PD Valentina Ghio ha già annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione “per chiedere al governo di attivarsi per garantire il futuro dei lavoratori”.