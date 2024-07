WyScout, start up di Pieve Ligure si fa avanti per assumere parte dei lavoratori licenziati

Genova. Una start up con sede a Pieve Ligure, la Metakol, ha manifestato interesse ad assumere parte dei dipendenti licenziati recentemente da WyScout di Chiavari. E’ questa la più importante novità emersa dall’incontro tenuto questa mattina in Regione tra gli enti locali, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori.

All’inizio di luglio 20 lavoratori di WyScout, piattaforma di scouting celebre soprattutto nel mondo del calcio, nata da un’idea del ligure Matteo Campodonico, sono stati licenziati di punto in bianco per non aver accettato un trasferimento dei reparti Tagging, Footage e Database a Mumbay, in India. L’annuncio è stato dato loro con una videocall.

All’incontro di questo pomeriggio, tenutosi in Regione Liguria, tra gli assessori Augusto Sartori e Alessio Piana, i rappresentanti dei lavoratori e le sigle sindacali, anche il sindaco di Chiavari Federico Messuti.

“L’appello che abbiamo rivolto agli imprenditori del territorio ha portato i primi risultati – spiega – Infatti, ho condiviso con i presenti un’importante novità: sono stato contatto dall’azienda Metakol, con sede a Recco, specializzata in innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e gestione dei metadati finalizzata alla validazione e certificazione dei documenti digitali”.

Andrea Mungo, Ceo della società, ha manifestato la possibilità, valutando l’interesse di entrambe le parti, di assumere una parte dei dipendenti licenziati da WyScout.

“Una notizia estremamente positiva, in un momento molto incerto per il futuro dei lavoratori in cerca di una nuova occupazione, che va a confermare quanto abbiamo più volte ribadito. Fare rete può fare la differenza” spiega il primo cittadino Messuti.

Per discutere quest’ipotesi di assunzione è stata fissata una riunione domani mattina in Comune a Chiavari a cui parteciperanno gli assessori regionali, la società Metakol, i sindacati e i dipendenti di WyScout.

Metakol è un’azienda fondata da Andrea Mungo che, dopo una decennale esperienza nell’insurtech nell’ambito delle scatole nere e delle videocamere Vedr (ideo Event Data Record) da lui stesso brevettate, ha avviato un’attività innovativa nella gestione dei metadati finalizzata alla validazione e certificazione dei documenti digitali.

Nel board dell’azienda anche l’avvocato genovese Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico spa. L’Ai specialist è Leonardo Ragusa.