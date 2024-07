Aeroporto, nuovo volo Genova Budapest a partire da ottobre 2024

Genova. Nuova destinazione per l’aeroporto Cristoforo Colombo: la compagnia lowcost Wizzair ha iniziato a mettere in vendita i biglietti per il nuovo volo Genova Budapest.

La novità non è stata annunciata dall’aeroporto Cristoforo Colombo, come in altri casi passati, con comunicati stampa ufficiali. Ma Wizzair, che già opera su Genova con il volo per Tirana, ha già schedulato le partenze e gli arrivi del volo Genova Budapest che sono quindi acquistabili sulla piattaforma online dedicata e sui vari portali aggregatori di booking.

Il nuovo volo Genova Budapest sarà operato da Wizzair tre volte alla settimana – al martedì, giovedì e sabato – sia per l’andata sia per il ritorno.

Questi gli orari

Partenze da Genova

martedì 08.25 con arrivo alle 10.10

giovedì 15.45 con arrivo alle 17.30

sabato 16.20 con arrivo alle 18.05

Partenze da Budapest

martedì 06.00 con arrivo a Genova alle 07.50

giovedì 13.20 con arrivo a Genova alle 15.10

sabato 13.55 con arrivo a Genova alle 15.45

La programmazione cadenzata, in linea teorica, sembra andare incontro alle esigenze di una clientela di tipo turistico, sia in incoming che in outgoing consentendo più soluzioni di weekend lungo. Inoltre potrà garantire un metodo rapido di spostamento per tanti croceristi in arrivo dal paese dell’Est e diretti agli imbarchi nel porto di Genova.

Tra gli ultimi voli novità a Genova si registra quello diretto Genova Copenaghen, operato dalla compagnia scandinava SAS con aeromobili CRJ900 da 90 posti, altro collegamento prettamente turistico. operativo tutti sabati dal 18 maggio al 19 ottobre, a cui si aggiungono il martedì e il giovedì dal 2 luglio all’8 agosto.