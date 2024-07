“Violentata in un garage a Sampierdarena”: la denuncia di una 48enne

Genova. Una donna di 48 anni ha denunciato questa notte di essere stata violentata in un garage in via Paolo Reti a Sampierdarena. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Secondo quanto appreso la donna, croata di 48 anni, si trovava a Genova durante un viaggio e voleva nei prossimi giorni imbarcarsi nel porto di Ancona per rientrare a casa.

Dopo aver dormito alcuni giorni in un ostello e dopo essersi trovata senza denaro – questo il raccont della donna ai poliziotti – ha accettato l’ospitalità di un uomo di nazionalità marocchina che aveva conosciuto in spiaggia.

L’uomo, che aveva adibito ad alloggio un garage a Sampierdarena dopo aver ospitato la donna per alcuni giorni, questa notte avrebbe abusato di lei.

La donna è stata portata all’ospedale Galliera per gli accertamenti del caso. I poliziotti hanno interrogato a lungo l’uomo. Se nelle prossime ore emergeranno riscontri sull’avvenuta violenza sarà denunciato