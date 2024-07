Via Buranello, tre giorni di chiusure notturne: come cambia il servizio Amt

Genova. A seguito della chiusura notturna al transito veicolare di via Buranello per permettere la lavorazione dei cantieri della zona, le linee 1, 7, 9, 20, N1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato nei seguenti giorni e orari:

dalle ore 21.00 di martedì 9 luglio fino alle ore 05.00 di mercoledì 10 luglio

dalle ore 21.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 05.00 di giovedì 11 luglio

dalle ore 21.00 di giovedì 11 luglio fino alle ore 05.00 di venerdì 12 luglio

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria Veneto, via Avio dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 7, 9 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, nuovamente via Cantore dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.