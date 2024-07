Vendita Poste Italiane, sindacati sulle barricate. Fnc Ugl: “A Genova uffici già ridotti del 20%

Genova. Il Governo ha rimandato l’approvazione del decreto per la vendita di quote di Poste Italiane, prevista inizialmente per giugno ma attualmente non presente nell’agenda dei lavori. A gennaio era stato approvato un decreto che consente al Tesoro di cedere fino al 29,3% delle quote di Poste, mantenendo comunque inalterata la proprietà di un altro 35% di quote attualmente detenute da Cdp, una società a sua volta di proprietà per l’80% del Mef.

Immediata la reazione dei sindacati che nei mesi scorsi hanno iniziato un percorso di mobilitazione con a assemblee, contatti con le istituzioni e presidi davanti alle prefetture, compresa quella di Genova.

“La preoccupazione – spiega la Fnc Ugl Comunicazioni – nasce non solo dal facile conto della serva che dimostra che il ricavato della vendita diventerebbe velocemente inferiore alla perdita in termini di mancati dividendi pagati annualmente da Poste all’azionista pubblico, ma anche dalla considerazione che un incremento del peso degli investitori privati si tradurrebbe probabilmente in interventi contrari alla natura di servizio pubblico che Poste ha sempre avuto. In questo senso si temono tagli dei costi per aumentare i ricavi, tagli che si tradurrebbero fatalmente in una diminuzione dei servizi, con possibili chiusure o riduzioni di orario per gli uffici postali e per le consegne dei portalettere”.

Di fronte alla forte presa di posizione del sindacato, il Governo ha comunicato nel mese di maggio scorso che avrebbe rivisto il decreto per ridurre la cessione a massimo il 13% in modo da mantenere il 51% di Poste in mani pubbliche. “Tale decreto rivisto viene ora rinviato mentre il Governo appare più concentrato sulla vendita di altre proprietà”, prosegue l’Ugl ritenendo rinvio della vendita “una scelta prudente e necessaria per garantire la stabilità dell’azienda e tutelare gli interessi dei lavoratori e dei cittadini. Tuttavia, non possiamo ignorare le crescenti preoccupazioni riguardo l’attuale contesto di endemica carenza di personale, con assunzioni che seppur effettuate bastano appena a colmare gli esodi, con conseguenti ritardi nelle operazioni, aumento dei tempi di attesa ed una generale diminuzione della qualità del servizio. Questa situazione è insostenibile e richiede attenzione immediata”.

“Registriamo infatti nella provincia di Genova una riduzione del 20% degli ufficio postali rispetto a quattro anni fa, con molti uffici che non sono mai più tornati ai regimi pre-Covid, mantenendo quindi un orario ridotto o non riaprendo affatto – proseguono i sindacalisti -. Per il prossimo periodo estivo l’azienda ha inoltre approvato un piano di riorganizzazione stagionale che prevede, per far fronte al periodo di ferie, ulteriori limitazioni e sacrifici per i cittadini”.

“La nostra priorità come Fnc Ugl Comunicazioni rimane garantire che l’azienda possa ovviamente operare in modo efficiente e sostenibile, mantenendo però allo stesso tempo un ambiente di lavoro positivo e nel rispetto della dignità di tutti i dipendenti. Rimarremo vigili e continueremo a monitorare la situazione, pronti ad intervenire per proteggere i diritti dei lavoratori e la qualità del servizio offerto ai cittadini”, concludono.