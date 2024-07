Napoli. Tragedia ieri sera presso le Vele di Scampia: alle 22.40, il ballatoio in ferro del terzo piano della Vela Celeste si è staccato, crollando sui piani inferiori, travolgendo diverse persone. Il bilancio parla due morti e 13 feriti, tra cui sette bambini. Le due persone che hanno perso la vita sono un uomo di 29 anni, morto sul colpo, e una donna di 35 anni, deceduta dopo il ricovero al pronto soccorso. Tra i feriti, i più gravi sono ricoverati al Cardarelli, all’Ospedale del Mare e al Santobono. I minori, di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, hanno riportato fratture, traumi cranici o contusioni.

L’intervento dei vigili del fuoco al momento è ancora in corso. Secondo le prime testimonianze, il crollo sarebbe stato accompagnato da un boato fortissimo, seguito da forti rumori in sequenza: “Sembrava una batteria di fuochi d’artificio – riportano la testimonianza i quotidiani nazionali – Si sono rotte le condutture d’acqua e abbiamo dovuto chiuderci dentro per la paura. Poi siamo scappati tutti attraverso il ballatoio. È stato terribile”.

Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte per estrarre le persone dalle macerie e prestare soccorso ai feriti. L’intera struttura è stata evacuata e presidiata dalle forze dell’ordine. Sono in corso rilievi su tutto lo stabile e sono scattata le indagini per capire l’esatta dinamica del crollo.

Le Vele di Scampia, tra degrado e riqualificazione

Lo scorso aprile erano stati annunciati i lavori di riqualificazione della Vela B, la cosiddetta Vela Celesta, “salvata” dalla demolizione per un recupero strutturale e “storico”: il progetto prevedeva la rigenerazione degli spazi comuni, del piano dei garage e dei porticati, dei collegamenti verticali e del rifacimento delle superfici orizzontali di copertura.

Un progetto pensato per mantenere la memoria di un luogo che in questi anni ha avuto simbolicamente diverse connotazioni, e che dopo gli anni del degrado (la location inspirò il film Gomorra), stavano recuperando una nuova vita: le Vele di Scapia, sette originariamente, furono costruite tra il 1962 e il 1975 su un progetto dall’architetto Francesco Di Salvo. Oggi ne sono rimaste tre, di cui solo una destinata, forse, a restare in piedi.