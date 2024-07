Vallescrivia: il direttore sportivo Giovanni Fasce porta in dote, a mister Cannistrà, sei giocatori di alto profilo

Ronco Scrivia. Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione, ci sarà un ambizioso Vallescrivia, allenato per il terzo anno consecutivo da mister Gianfranco Cannistrà, coadiuvato dal sui staff, formato da Paolo Carminati (collaboratore tecnico), Sandro Campanelli (preparatore dei portieri).

Il neo direttore sportivo Giovanni Fasce, ex giocatore del Genoa e ds di Casale e Novese, è stato abile ad acquisire il diritto alle prestazioni sportive di Compagnone e Spano (ex Busalla), Camera, Merialdo, Ungaro (dalla Sestrese) e Pintus (ex Bogliasco).

I neo giocatori, insieme ai confermati della scorsa stagione, vanno a formare un organico competitivo, in grado di lottare per centrare il passaggio in Eccellenza, obiettivo che sta tanto a cuore alla società del presidente Mirco Cirri.