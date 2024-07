Vaccarezza alla commemorazione Rsi, Natale e Ghio (Pd): “Violazione della memoria”

Genova. Due esponenti del Pd intervengono con parole dure sulla partecipazione di Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, con la fascia della Regione a una commemorazione dei caduti dell’Rsi sul monte Manfrei a Savona, partecipazione condannata già dall’Anpi Genova.

“Se nel 2024 ci sono ancora persone che equiparano i repubblichini a chi ha combattuto per la libertà, vuol dire che la storia non ha insegnato nulla. Vedere la Regione Liguria che omaggia i repubblichini è una ferita che fa molto male. Di quello che il consigliere Vaccarezza fa in veste privata ne risponde lui stesso, ma nel momento in cui indossa la fascia, si fa carico di una responsabilità collettiva e rappresenta ogni ligure”, scrive Davide Natale, segretario regionale del Pd e consigliere regionale.

“Quanto è accaduto sul monte Manfrei è indegno e colpisce a fondo l’istituzione regionale e i valori che rappresenta. Piana e Medusei ne prendano le distanze, diversamente si rendono complici di un comportano politico irrispettoso e irriguardoso della nostra storia. Il mio pensiero è la mia gratitudine va tutti coloro che combatterono e persero la vita per la libertà e sostennero la lotta per la democrazia”, conclude.

Sull’episodio anche il commento della deputata Pd Valentina Ghio: “Mentre l’amministrazione regionale rimane sospesa in attesa delle decisioni che Toti, da oltre 60 giorni agli arresti domiciliari, dispensa in pillole quotidiane al legale o in colloqui con politici della sua maggioranza, Regione Liguria commemora la RSI, per un episodio la cui veridicità è stata fortemente contestata dalla ricerca storica in più di un’occasione”.

“La presenza in forma ufficiale del consigliere di Forza italia Vaccarezza alla cerimonia di commemorazione dei repubblichini sul Monte Manfrei nel savonese è una grave violazione della memoria di chi morì combattendo dalla parte giusta, per liberare anche quei territori dal nazifascismo”, continua.

“In forma privata ciascuno può decidere di impiegare il proprio tempo a commemorare chi vuole, ma rappresentare la regione in forma ufficiale per onorare chi ha sostenuto un regime efferato che ha causato lutti e sofferenze indicibili nel nostro Paese e nella nostra regione, è grave e inqualificabile, oltre che lontano dallo spirito Costituzionale che dovrebbe permeare l’operato dei rappresentanti delle istituzioni – conclude – Gli altri rappresentanti della maggioranza, concordano con l’utilizzo del vessillo della Regione a ricordo di chi sostenne il regime fascista e si adoperò per combattere chi voleva liberare l’Italia? Ci auguriamo che qualcuno di loro faccia chiarezza su questo episodio che getta ulteriore ombra sulla situazione già difficile che sta vivendo la regione Liguria”.