Vacanze estive a Sesto, in Val Pusteria: soggiorno relax e attivo al tempo stesso

Sesto (Sexten in tedesco), talvolta indicato come Sesto Pusteria, è una rinomata meta di vacanze della Val Pusteria; per la precisione si trova in Alta Pusteria, nel cuore delle Dolomiti di Sesto che, come noto comprendono fra gli altri il Gruppo delle Tre Cime di Lavaredo.

Sesto e la Val Pusteria in generale sono destinazioni molto ricercate, sia in inverno che in estate, e offrono un ventaglio di opportunità particolarmente ampio a tutti coloro che desiderano una destinazione che dà la possibilità di godere di una vacanza all’insegna del relax e anche a quelli che ricercano una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista culturale.

Alta Pusteria: una zona meravigliosa

Da un punto di vista paesaggistico, l’Alta Pusteria è una delle zone più belle di tutta Italia, come del resto sta a dimostrare l’elevatissimo afflusso turistico non solo nazionale.

Parlando dell’Alta Pusteria tra l’altro non si può fare a meno di citare la Val Fiscalina, una delle valli secondarie della Val Pusteria che inizia a Moso, prosegue in direzione sud dalla valle di Sesto fino ad arrivare al Rifugio Fondovalle.

È in questa zona che potreste soggiornare, scegliendo il Bad Moos hotel a Sesto, nella sua frazione di Moso.

Il Bad Moos è una struttura 4 stelle superior che si caratterizza per un’offerta di servizi di eccezionale livello.

Uno dei suoi highlight è l’area dedicata al wellness, la SPA Termesana che ha un’estensione enorme: 2.500 metri quadrati. Qui troverete tutto quanto è necessario per il vostro benessere: grotta sulfurea, bagni di vapore, bagno turco, diversi tipi di sauna, piscine, zone relax, Whirlpool esterno a 35 °C, percorso Kneipp, zona relax, area fitness, personal trainer a disposizione, solarium ecc.

Vacanze attive nella zona di Sesto

Se nel vostro hotel potete trovare tutto quanto è necessario per una vacanza rilassante, la posizione della struttura è particolarmente felice anche per chi cerca una vacanza attiva.

Considerate infatti che il Bad Moos Dolomites SPA Resort è vicinissimo alla stazione di partenza della Cabinovia Croda Rossa che mette in collegamento Sesto con i Prati di Croda Rossa a 1.921 m di altitudine. In 10 minuti si giunge a monte da dove potrete partire per fare escursioni nelle Dolomiti di Sesto.

A proposito di escursioni, una che sicuramente vale la pena di provare è quella che parte da Moso e arriva all’iconico Rifugio Locatelli, alle Tre Cime di Lavaredo. Potrete sbizzarrirvi con la vostra macchina fotografica perché è un percorso davvero bellissimo.

È un’escursione non difficile tecnicamente, ma è impegnativa dal punto vista fisico; occorrono circa 3 ore per giungere al rifugio, mentre il ritorno ne richiede circa 2. Insomma, occorre fare una certa fatica, ma ne vale sicuramente la pena.

Comunque sia, in questa zona vi sono anche sentieri meno impegnativi fisicamente, ma comunque bellissimi dal punto vista del panorama. Regolatevi in base al vostro grado di allenamento e chiedete suggerimenti al personale del Bad Moos che potrà darvi diverse indicazioni.

Gite interessanti partendo da Sesto

Sesto si trova in una posizione dalla quale, partendo con l’auto, si raggiungono facilmente mete turisticamente interessanti; ecco alcuni esempi: Brunico, Dobbiaco, San Candido, Villabassa, Monguelfo-Tesido, Lago di Braies, altopiano di Prato Piazza ecc.