Pra’, uomo trovato morto all’alba sui binari della stazione: disagi alla circolazione dei treni

Genova. Un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato morto questa mattina sui binari della stazione ferroviaria di Genova Pra’. La circolazione dei treni è rallentata sulla Genova-Ventimiglia per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

A chiamare il 112, stamattina intorno alle 5.30, è stato un passante che ha notato il corpo già privo di sensi. Al momento è escluso che l’uomo possa essere stato investito da un treno.

Sul posto sono intervenuti i militi della Misericordia Ponente e l’automedica del 118, ma per lui non c’era più niente da fare. Il personale sanitario ha solo potuto constatare che era già in arresto cardiaco e le manovre rianimatorie non hanno avuto esito. Probabilmente è stato colpito da un malore. Le indagini sono comunque affidate agli agenti della Polfer.

Al momento i treni possono transitare su un solo binario. I treni Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.