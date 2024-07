UniGe, nasce l’Academy per la formazione alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale

Genova. L’idea di una Academy per la formazione alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale nasce dalla necessità di fornire gli strumenti metodologici per la costruzione di mediazioni efficaci tra i prodotti della ricerca scientifica in tema, in particolare, storico e storico artistico e un pubblico ampio, diversificato ed eterogeneo. Questo per accelerare l’accessibilità alle risorse culturali dei territori e, segnatamente, quelli caratterizzati a livello monumentale dall’insistere di beni di particolare e significativa presenza. L’Academy nasce infatti dall’esperienza concreta nella divulgazione di oltre quarant’anni di studi scientifici realizzati dall’Università di Genova sul patrimonio dei Palazzi dei Rolli (Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006) a un pubblico che, negli ultimi dieci anni, ha superato i due milioni di utenze in circa 60 giorni complessivi di apertura del Sito durante gli eventi dei Rolli Days.

E proprio i Rolli Days, come attività di divulgazione scientifica (terza missione), sono stati valutati da ANVUR come prodotto di eccellenza (punteggio 37/40) nell’ambito della VQR 2015/2019, che ha coinvolto gli Atenei italiani (esiti 2022).

Questo risultato, che ha impatti clamorosi sull’indotto economico del territorio, sulla consapevolezza del tessuto culturale dei cittadini e sulla riprogettazione della città come meta culturale, è stato possibile grazie alla selezione, alla formazione e all’impiego di giovani professionisti in campo culturale in qualità di divulgatori scientifici del Patrimonio. Un’attività di mediazione culturale, a oggi, unica nel panorama italiano, dove ancora si è restii a formalizzare queste figure di interazione tra la ricerca pura degli Atenei e il coinvolgimento del pubblico nell’utilizzo degli strumenti di lettura dei sistemi culturali. Questa unicità è sottolineata, poi, dal compartecipare unanime e coeso a questo progetto dell’Università, del Comune di Genova e degli altri enti territoriali facenti parte dello Steering Commitee del Sito UNESCO, dimostrando le straordinarie potenzialità dei siti monumentali nel costruire percorsi di formazione e di avviamento lavorativo e professionale per i giovani specialisti delle Humanities. Negli anni questa buona prassi si è rafforzata e consolidata, fino a essere presa a modello da parte di enti formatori come Compagnia di San Paolo, che ha voluto il modello di formazione dei Rolli Days al centro dell’ultima Commissione Cultura (giugno 2022).

Questo percorso si concretizza in un corso di formazione erogato da IANUA Scuola Superiore dell’Università di Genova, una Academy facente capo all’Università di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova e in partnership con enti pubblici e privati, che possa essere un punto di riferimento per chi voglia impostare la propria attività professionale sulla divulgazione scientifica.