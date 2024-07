Genova. Il Ligorna ha iniziato il periodo preparatorio in vista del prossimo campionato.

Scannapieco e compagni vogliono alzare l’asticella qualitativa delle ambizioni societarie, suffragate da un’eccellente campagna acquisti che ha portato in dote a mister Pastorino, all’interno di un organico già competitivo, giocatori forti, motivati e di spessore umano e tecnico.

“Sono molto contento del lavoro svolto in questi giorni – afferma mister Matteo Pastorino – le ambizioni, gli stimoli la speranza di disputare un campionato competitivo, passano attraverso ll lavoro e l’unità d’intenti di un gruppo, che fin dai primi allenamenti ha dimostrato di essere forte e coeso”.

Giordano Conti, una carriera importante alle spalle, ha le idee chiare: “Ho accettato la proposta del Ligorna, convinto dalla bontà delle idee e dalla struttura della società, dichiara il neo attaccante, che andrà a formare con Miracoli e Cericola un reparto offensivo ’hors categorie’.

“La scorsa stagione è stata, per quanto mi riguarda, di ambientamento – dichiara l’attaccante Luca Miracoli – vogliamo migliorare il risultato di squadra, la società si è mossa molto bene in campagna acquisti.

Il Ligorna è una realtà dove si lavora e si vive bene, un ambiente in continua crescita, il presidente Alberto Saracco è molto ambizioso e cerca di migliorare ogni aspetto”.

“Stiamo cercando di mantenere una linea, fin dall’inizio del percorso, con il presidente Saracco – di crescita costante di tutto ‘ambiente Ligorna – dichiara il dg Stefano Ricci – è da aprile che lavoriamo su certi obiettivi , abbiamo visto quello che poteva mancare alla squadra, direi che ad oggi gli obiettivi per migliorare la squadra gli abbiamo centrati

Dal punto di vista delle ambizioni bisogna vedere il girone in cui saremo inseriti, abbiamo visto svariate società fare investimenti importanti, il nostro pensiero principale è crescere costantemente, non abbiamo un obiettivo definito dia centrare

Pastorino lo conosco da 15 anni , è una persona ricca di doti umane importanti ed molto determinato: Matteo ha le caratteristiche giuste, dopo un percorso di tredici anni alla Sampdoria, per allenare il Ligorna, uomo di grande personalità, fin da quando giocava, è molto preparato e sa leggere le sfumature”.

Alcuni momenti dell’allenamento