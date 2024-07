Un nuovo ascensore per la scuola di Teglia, l’impianto installato da Aster è “più inclusivo”

Genova. La squadra di Aster settore Impianti elettrici ha appena completato l’installazione di un nuovo impianto elevatore presso l’Istituto Teglia, in Valpolcevera, a Genova.

“Questo ascensore è progettato per garantire un accesso agevole ai disabili e agli alunni psicologicamente più fragili, promuovendo l’inclusività e l’accessibilità”, spiegano dalla partecipata comunale.

“I colori sono stati scelti per creare un ambiente rilassante e accogliente per tutti – continuano dal settore Impianti di Aster – siamo certi che questo intervento migliorerà significativamente la qualità della vita all’interno dell’I.C. Teglia, rendendolo più accessibile per tutti”.