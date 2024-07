Un camion dei vigili del fuoco da Genova al Madagascar, in arrivo un patto di amicizia

Genova. Un camion per i vigili del fuoco è stato donato al Comune di Antsiranana nell’ambito del progetto Insieme per il Madagascar, di cui fa parte anche il Comune di Genova.

Il mezzo, donato dalla protezione civile di Acqui Terme, oggi è stato consegnato al vettore che si prenderà cura del trasporto marittimo fino alla destinazione finale. Nei giorni scorsi, i vigili del fuoco di San Benigno si sono occupati di tutte le operazioni propedeutiche al corretto funzionamento del camion, che sarà poi utilizzato nel paese africano.

L’iniziativa è stata portata avanti con il contributo della ONG NEXTonlus – Terzo Settore sotto la “regia” del Professor Umberto Valente, già direttore del centro trapianti dell’ospedale San Martino di Genova e promotore dell’iniziativa.

Il Comune di Genova e quello di Antsiranana sottoscriveranno a breve un patto di amicizia e collaborazione, il cui testo è stato approvato dalla presidenza del Consiglio dei ministri nell’aprile di quest’anno, che tra i vari obiettivi include anche quello di favorire gli scambi di informazioni nonché delle migliori pratiche nel campo assistenziale dell’emergenza-urgenza e della protezione civile per rafforzare le reciproche potenzialità. Il patto verrà ufficialmente sottoscritto dai comuni in occasione della visita a Genova del sindaco della municipalità di Diego Suarez Jean Luc Djavojozara, che avverrà entro fine anno.

“Crediamo molto nel patto di amicizia che è stato messo in piedi con il Comune di Antsiranana –dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – quello di oggi è un esempio tangibile di cooperazione tra due città amiche che porta un beneficio significativo: un camion dei pompieri è un bene molto utile che porterà grande giovamento al territorio nel qual verrà utilizzato. Le relazioni tra città hanno assunto una crescente importanza come mezzo per rafforzare la democrazia locale del paese africano e anche per stimolare la vivacità culturale e la mobilità dei cittadini. Lo scopo finale è aumentare il benessere sociale delle comunità”.

Da oltre vent’anni la ONG NEXTOnlus è fortemente impegnata nella sanità in Madagascar, messa a dura prova anche da una situazione epidemiologica riconducibile all’inacessibilità del sistema sanitario nazionale. La collaborazione tra Genova e Antsiranana ha visto attuati nel corso degli anni numerosi accordi di cooperazione e collaborazione umanitaria, sia nel campo assistenziale che organizzativo tra Università, Regioni, Diocesi e ospedale Gaslini.