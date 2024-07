Turista preso a pugni in faccia e rapinato sulla passeggiata di Nervi

Genova. Preso a pugni in faccia e rapinato in pieno giorno lungo la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, tutto per pochi spiccioli.

È successo a un ragazzo di 19 anni in vacanza a Genova, che martedì pomeriggio ha chiamato la polizia per denunciare di essere stato vittima di una rapina.

Agli agenti delle volanti del commissariato di Nervi e di Quinto il giovane ha raccontato che intorno alle 14.30 stava camminando lungo la passeggiata quando è stato avvicinato da uno sconosciuto – “un uomo sulla cinquantina”, ha riferito – che lo ha minacciato intimandogli di dargli il denaro che aveva in tasca.

Il ragazzo gli ha consegnato quanto aveva con sé, poco più di 10 euro, e per tutta risposta l’aggressore gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Il giovane è stato soccorso da un mezzo della Croce Verde di Quinto e accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. Dell’accaduto è stata informata anche la squadra mobile.