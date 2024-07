Genova. Il meteo non ha fermato il turismo in Liguria, pur rallentando la partenza della stagione estiva. Stando ai dati diffusi da Regione Liguria, i flussi sono cresciuti anche nel mese di maggio e sul territorio regionale si sono registrate oltre 1 milione e 550mila presenze (in totale 1.554.734).

Un aumento di circa il 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le presenze erano state poco più di 1 milione e 300mila. Secondo i dati trasmessi dall’Osservatorio turistico regionale, l’incremento è stato di 182mila e 690 unità. Una tendenza positiva, sostenuta in particolare dal turismo estero, con quasi 1 milione di stranieri a scegliere la Liguria per le proprie vacanze (più precisamente, 936.583 utenti).

Significativi anche i dati aggregati del periodo tra gennaio e maggio 2024. Rispetto al 2023, e malgrado il maltempo che ha colpito la Liguria in gran parte dei ponti primaverili, i dati non evidenziano battute d’arresto. Solo il turismo italiano è calato lievemente (-1,17%) a causa della propensione al ‘last minute’, che risente quindi delle condizioni meteo, mentre i flussi dall’estero si confermano in crescita (+4,61%).

“Il turismo ligure è in salute, così come lo sono i suoi settori economici di riferimento – commenta il presidente ad interim Alessandro Piana – Una crescita sostenuta anche dalle campagne di marketing territoriali della Regione Liguria rivolte sia al turismo interno, come ‘Liguria 83, il più bel mare d’Italia’ dedicata al primato delle Bandiere Blu, sia all’estero, valorizzando le eccellenze del territorio, dall’enogastronomia alla cultura. Grazie all’imminente riapertura della Via dell’Amore, la Liguria sarà sempre più protagonista dell’estate 2024, con le Cinque Terre a fare da testimonial di tutta la bellezza della nostra offerta”.

“I dati di maggio e del periodo gennaio-maggio di quest’anno rispetto allo scorso sono buoni e promettono un 2024 sui livelli del 2023, in cui avevamo fatto il pienone ovunque, e non solo in estate – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Da notare ad esempio che quest’anno il cattivo tempo di Pasqua e dei ponti di primavera ad aprile ha inciso in maniera molto minima solo sulle presenze last minute degli italiani, mentre gli stranieri sono in crescita. Nel mese di maggio, invece, l’aumento ha riguardato anche i turisti italiani. La Liguria si conferma meta più che mai attrattiva per un cartellone ricchissimo di eventi culturali, manifestazioni e sagre che avranno luogo non solo nelle località balneari, ma anche nei nostri meravigliosi borghi dell’entroterra”.

Turismo, i flussi e gli arrivi nelle province liguri

L’aumento di presenze turistiche ha riguardato tutte le province liguri. Nel territorio della Città Metropolitana di Genova le presenze di maggio sono state 447.599, con un aumento di 26.630 unità pari a un +6,33% rispetto allo stesso periodo del 2023; 264.528 gli stranieri (aumentati del 6% rispetto al maggio 2023), 183.071 gli italiani (poco più del 6% di crescita).

Nella sola città di Genova, a maggio 2024, sono arrivate 214.797 persone: +5,55%, con una quasi totale equivalenza tra turisti italiani e stranieri, visto che nel 2023 le presenze erano state poco più di 200mila.

Per quanto riguarda i dati di provenienza dei turisti stranieri, tedeschi, francesi e svizzeri si attestano nelle prime tre posizioni, con un importante +33% della Germania. Anche il turismo dagli Stati Uniti, e da altri Paesi extraeuropei come il Canada, risulta stabile. La Liguria è meta ideale anche per piemontesi (provincia di Torino +21,3% rispetto al 2023) e lombardi (provincia di Milano +14,4%).

In provincia di Savona, nel maggio 2024 sono state registrate 440.216 presenze (78.113 persone in più rispetto allo stesso mese del 2023), pari ad un aumento del 21,57%: l’incremento più consistente di tutta la regione. I visitatori da oltre confine sono stati 203.876, gli italiani 236.340.

Nella provincia di Imperia sono state registrate 308.924 presenze, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto a maggio 2023 (51.378 unità in più). Gli stranieri sono stati quasi 200mila (193.310), gli italiani 115.614.

In provincia della Spezia le presenze di maggio 2024 sono state quasi 360mila (357.995 utenti), con un aumento complessivo di circa 8% unità; gli stranieri sono stati 274.869 (+5.8%), 83.126 gli italiani (+16%).