Genova. Ancora un anziano caduto in una truffa telefonica. Questa volta la vittima è un uomo di 70 anni che ha fatto un bonifico da quasi mille euro a una donna che è riuscita a farsi passare per la figlia.

La presunta autrice della truffa alla fine è stata rintracciata e denunciata dai carabinieri della stazione di Pegli grazie alla denuncia dell’uomo. Che ha raccontato di avere ricevuto una telefonata da una donna che si è finta la figlia e ha millantato difficoltà economiche molto serie.

Complice la linea disturbata e la paura per la persona casa, il settantenne ha creduto di parlare effettivamente con la figlia – come purtroppo spesso accade in raggiri di questo tipo – e ha accettato di fare un bonifico istantaneo da 950 euro su una carta prepagata.

Poco dopo l’uomo ha capito di essere stato truffato e ha fatto denuncia ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire a una trentenne siciliana, che è stata denunciata.