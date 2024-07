Sestri Levante. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno eseguito, in collaborazione con la compagnia di Bojano, comune in provincia di Campobasso, due ordinanze di custodia cautelare in carcere per due uomini, padre e figlio, accusati di truffa ai danni di anziani.

I due, originari delle province di Campobasso e Napoli, lo scorso 11 aprile sono riusciti a farsi consegnare 10mila euro da una coppia di ultraottantenni residenti a Sestri Levante. La scusa utilizzata è purtroppo tristemente nota: si sono finti carabinieri e hanno telefonato ai due anziani riferendo che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in cui una persona era rimasta ferita. Sfruttando l’affetto e i timori per la persona cara uno dei due si è presentato a casa della coppia e si è fatto consegnare i soldi.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare padre e figlio grazie ad alcune segnalazioni da parte di persone che già dalla mattina dell’11 aprile avevano denunciato telefonate sospette, tutte concentrate nello stesso quartiere di Sestri Levante. I militari hanno quindi organizzato un controllo con personale in borghese, che ha notato in zona una Fiat 500 con a bordo due uomini e ha deciso di chiedere loro i documenti.

La perquisizione non ha dato esito, ma i militari hanno deciso ugualmente, in accordo con l’autorità giudiziaria, di sequestrare i loro telefoni cellulari. Nella serata dello stesso giorno i due anziani coniugi hanno segnalato di essere stati vittima di truffa e i carabinieri hanno avuto conferma: grazie alle testimonianze delle vittime, all’esame dei sistemi di videosorveglianza comunale e dei telefoni, hanno chiesto e ottenuto il provvedimento di carcerazione.