Genova. Giovedì primo agosto, dalle 19.30, in piazzale Mandraccio al Porto Antico, arrivano i Trial Games: per la prima volta a Genova si esibiranno sulle due ruote alcuni campioni come lo spagnolo Toni Bou, il più blasonato pilota motociclistico di tutti i tempi con 34 titoli mondiali nel trial e in testa alla classifica provvisoria con 8 vittorie su 9 gare.

Oltre a Toni Bou, ci saranno anche il pilota italiano Matteo Grattarola, 15 volte campione italiano e top rider del Mondiale, e il giovane pilota spagnolo Arnau Farre, campione europeo, che per la prima volta porterà in Italia il suo show. Anche il ligure Diego Donadonibus si esibirà, alle 20.30, nel biketrail freestyle.

“Una notte magica, uno spettacolo per gli amanti dei motori e non solo, in una cornice davvero suggestiva come quella del Porto Antico – dice Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova – I Trial Games rappresentano anche una splendida occasione per continuare promuovere lo sport per tutte le abilità con il giovane Michele Oberburger pronto a scendere in pista dando il via alla competizione. Un evento che coniuga perfettamente tutti i valori alla base del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport: dall’inclusione all’integrazione ma anche il coinvolgimento dei più giovani con la possibilità di provare l’ebbrezza delle due ruote in un circuito dedicato”.

Ad aprire la serata, alle 19.30, sarà proprio l’esibizione del giovane Michele Oberburger, pilota autistico del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Trento e i giovanissimi trialisti della Squadra Corse “Nonno Berto”. Alle 22, lo show Action group di Sergio Canobbio con Matteo Cominoli ed Edoardo Brusatin che regaleranno salti ed evoluzioni spettacolari con moto da trial e quad. Le esibizioni finali, alle 22.30, sono di Bou e Grattarola: alle 23 il gran finale di serata.

Grazie al Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno provare, gratuitamente, le mini moto elettriche dalle 18 alle 22, all’interno di una pista gonfiabile, forniti di protezioni e seguiti da tecnici federali.