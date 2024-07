Treni, lavori sulla Genova-Asti. Pastorino e Fornaro (Pd) a Salvini: “Supportare i passeggeri”

Roma. “La tratta ferroviaria Asti-Acqui-Genova è da anni un’odissea per i passeggeri, in particolare pendolari, lavoratori e studenti, che ogni giorno e da anni sono testimoni di una oggettiva difficoltà nel percorso di viaggio, dovuta all’infrastruttura stessa, caratterizzata dal binario unico su gran parte della tratta. Oggi la linea si trova davanti a interventi auspicati e programmati da Rfi per il periodo estivo, che porteranno a variazioni del percorso, con l’ausilio anche di bus sostitutivi. A questo si aggiunge la difficile situazione della statale del Turchino, interessata anch’essa da lavori e chiusure”.

Così dichiarano i deputati del Partito Democratico Luca Pastorino e Federico Fornaro.

“Per questo chiediamo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nella nostra interrogazione di verificare e supportare tutte le iniziative possibili per alleviare i disagi”, continuano i deputati.

“La nostra richiesta è a supporto e di aiuto ai sindaci del territorio, che sono in continuo contatto con Rfi con la quale esiste un proficuo rapporto collaborativo, esteso a tanti comuni dell’area piemontese e ligure. Crediamo che sia necessario impegnarsi, insieme, per trovare e provare ogni soluzione utile a ridurre al minimo i disagi dei pendolari in generale dei viaggiatori”.