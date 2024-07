Treni, dal 5 agosto stop ai ‘metropolitani’ Voltri-Nervi sino a fine mese

Genova. Come accade ormai da qualche anno anche in questo 2024 il servizio di Trenitalia sarà ridotto nei giorni feriali dal 5 al 30 agosto. Per consentire ai lavoratori l’alternanza causa ferie senza effettuare straordinari, risultano cancellati gran parte dei treni nella tratta Voltri – Nervi per tutto il mese.

Chi vive e lavora a Genova anche nel mese tipicamente dedicato alle ferie (in Italia) avrà questa ulteriore beffa tenuto conto che anche Amt ha in vigore la seconda fase dell’orario estivo, quella in cui i transiti sono più radi per le linee non considerate ‘da spiaggia’.

Grazie al finanziamento del decreto Genova, nel 2019 e 2020 era stato possibile mantenere quelli che una volta si chiamavano treni metropolitani.

I pendolari dovranno dunque fare attenzione: anche al mattino ci saranno vuoti importanti, con un salto, per esempio, dalle 8:51 alle 9:42 del successivo in partenza da Voltri verso Brignole.