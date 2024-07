Genova. Chi è appassionato di viaggi e avventure in solitario non può non sapere chi è Lorenzo Barone. Attraverso i social, e non solo, ormai da anni questo giovane esploratore ha incantato i suoi follower e chi si è trovato per caso ad ascoltare le sue imprese. In bicicletta, con zaino e tenda, Lorenzo ha percorso i più aridi sentieri africani e le dune del deserto del Sahara, così come la gelida steppa siberiana, pedalando a temperature che possono scendere fino a -56°C. Lo scorso inverno, aggiungendo al suo bagaglio sci e kayak, ha risalito la penisola scandinava autonomamente fino a Capo Nord.

Perché parliamo di Lorenzo Barone? Perché il 24 e il 25 agosto 2024 il Rifugio Parco Antola, con la collaborazione di altri partner, organizza un evento sportivo del tutto particolare, la “Traversata ligure con Lorenzo Barone”.

Per l’avventuriero sarà probabilmente una “passeggiata di salute”, per tutti gli altri partecipanti qualcosa di decisamente più impegnativo. Ma spesso le cose più faticose sono quelle più remunerative. La “Traversata ligure con Lorenzo Barone” si snoderà tra kayak, bicicletta e gambe dall’area marina protetta di Portofino al Parco regionale naturale dell’Antola.

“Durante questa straordinaria avventura, avrete l’opportunità di esplorare panorami mozzafiato, sfidare voi stessi e godervi la bellezza naturale della Liguria”, spiegano gli organizzatori.

La Traversata ligure con Lorenzo Barone: tutto quello che c’è da sapere

La “Traversata ligure” consiste in un percorso impegnativo da affrontare in tre modi diversi. Si parte con 7,5 miglia (circa 9 chilometri) in kayak tra Recco – Punta Chiappa e ritorno, si prosegue con 60 chilometri (e 2000 metri di dislivello) in bicicletta da Recco alla Casa del Romano e si conclude con 7 chilometri e 320 metri di salita a piedi, di corsa per chi “ne ha ancora”, con calma per tutti gli altri, fino al rifugio gestito da Davide Barbé e Linda Ghigino.

E’ prevista anche una “mezza traversata” che comprende soltanto – si fa per dire – i 60 chilometri in bici e l’escursione a piedi, riservando la parte in acqua solo a chi ha dimestichezza con questo tipo di spostamento.

I partecipanti avranno a disposizione tutta una serie di servizi: il deposito bici al coperto e sotto chiave (a Recco e alla Casa del Romano), l’assistenza di primo soccorso per tutto il percorso, punti ristoro, copertura assicurativa e – per chi lo vorrà – cena e pernotto al rifugio Parco Antola.

Le quote per partecipare partono da 55 euro per chi effettuerà la sola mezza traversata senza cena e pernotto a 140 euro per chi si cimenterà nella “traversata ligure” con il pacchetto completo.

Le quote non comprendono l’affitto della bici e l’eventuale trasferimento da e a Recco e dal rifugio. Comprendono invece l’affitto del kayak.

Per iscrizioni e informazioni si possono visitare il sito rifugioantola.com e i social network ufficiali del Rifugio Parco Antola su Facebook e Instagram.

25 agosto, presentazione del libro di Lorenzo Barone

Per chi non se la sentisse di affrontare la Traversata e però fosse interessato a conoscere la storia di Lorenzo Barone e a sentirla raccontare dal vivo, il viaggiatore solitario, domenica 25 agosto, terrà nei pressi del rifugio Parco Antola una presentazione del suo ultimo libro, “Dove finisce l’orizzonte” e una proiezione video e foto.

“Lorenzo Barone non solo sfida i limiti fisici e mentali, ma condivide le sue esperienze con un pubblico sempre più vasto attraverso i social media, i suoi libri e le presentazioni dal vivo. La sua passione per l’avventura, la natura e la scoperta ispira molte persone a superare i propri limiti e ad abbracciare l’ignoto“.