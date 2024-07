Furto in una ditta a Trasta, rubate attrezzature per 15mila euro

Genova. Ancora furti nelle ditte della Valpolcevera. Questa volta i ladri hanno preso di mira una ditta che si occupa di impianti idrici in zona Trasta.

Ad accorgersi del furto, giovedì mattina, sono stati i titolari della ditta, che poco prima delle 8 hanno chiamato il 112 per segnalare l’accaduto. I ladri hanno portato via mille euro circa di fondo cassa, ma soprattutto attrezzature per un valore complessivo di circa 15mila euro.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia insieme con i tecnici della scientifica per i rilievi. Al vaglio anche i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.