Trasporto pubblico, 4 ore di sciopero domenica 7 luglio. Orsa: “Trattative interrotte”

Genova. Nuovo stato di agitazione per quanto riguarda gli autoferrotranvieri rappresentati dalla sigla sindacale Orsa, che essendosi interrotta la trattativa per per il rinnovo dl contratto nazionale ha deciso per una nuova giornata di sciopero, prevista per la prossima domenica 7 lugli.

“Le trattative per il rinnovo contrattuale Autoferrotranvieri si sono interrotte, le richieste delle associazioni datoriali sono irricevibili, la mancanza di finanziamenti adeguati ad un settore considerato strategico ai fini della transizione ecologica, e il totale disinteresse della politica a non rispettare le volontà internazionali di incentivo all’uso del trasporto pubblico, hanno portato la Segreteria nazionale Orsa trasporti autoferro tpl a proclamare una prima azione di sciopero che si terrà DOMENICA 7 LUGLIO 2024 di 4 ore”.

Secondo quanto comunicato dal sindacato lo sciopero si volgerà dalle 11.30 alle 15.30 per quanti riguarda il servizio di trasporto urbano Amt, la ferrovia Genova Casella e il servizio di trasporti extraurbano