Genova. Giorni difficili per il traffico di Sampierdarena e attorno al nodo di San Benigno: soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio – denunciano i cittadini – la situazione è diventata insostenibile.

I problemi sono legati ai lavori in lungomare Canepa che hanno imposto nuovi restringimenti di carreggiata, ma anche al pesante afflusso in arrivo o in partenza con i traghetti verso il Mediterraneo e le Isole.

Alcuni di loro, forse a causa di navigatori non aggiornati o semplicemente per cattiva consuetudine, si lanciano in manovre al limite del ritiro della patente (per esempio tagliando completamente la strada in via Di Francia, puntando verso via Albertazzi salendo letteralmente sugli spartitraffico) intasando anche i flussi verso il centro città.

Se poi si somma qualche altro imprevisto – come l’auto in fiamme sabato in galleria a Genova Ovest – il caos al traffico è servito. Attraverso i social, e non solo, i cittadini e i commercianti della zona tuonano: “La situazione è insostenibile”, e ancora”Serve un maggiore presidio da parte della polizia locale, questi comportamenti vanno multati”. E ancora “Le nostre vite non sono a disposizione di chi deve prendere i traghetti”.

I problemi si ripetono quotidianamente da giorni e nonostante il piano di alleggerimento pensato dall’Autorità portuale, che prevede non ci sono stati grandi miglioramenti.

Ad esempio dal 1° luglio il varco Passo Nuovo – quello usato abitualmente da croceristi e passeggeri dei traghetti – è dedicato esclusivamente ai passeggeri, mentre i mezzi pesanti sono convogliati obbligatoriamente sugli altri varchi ma i nuovi cantieri e l’aumento dei flussi rischiano di neutralizzare gli effetti positivi della misura.

Lavori sulla sopraelevata: chiusa l’uscita su via Di Francia fino a mercoledì

Attenzione inoltre anche per un nuovo cantiere scattato nel weekend: fino a mercoledì alle 6 l’uscita su via di Francia è chiusa per lavori. Il traffico veicolare ha i seguenti percorsi alternativi per raggiungere la zona di San Benigno:

1. Chi giungerà dalla Sopraelevata Aldo Moro confluirà sul nuovo Asse 1 direzione Lungomare Canepa con possibilità di ritornare su Via di Francia/Cantore per mezzo delle uscite in corrispondenza dell’edificio Fischerlandia e di via Molteni; a tal riguardo, sarà invertito sull’elicoidale il diritto di precedenza tra Asse 7 e Asse 1 in modo da assicurare una adeguata circolazione e sarà attivata la Polizia Locale che prevederà una pattuglia fissa nei pressi della svolta di Lungomare Canepa verso Sampierdarena e una seconda mobile da destinare in vicinanza alle uscite summenzionate, nonché in corrispondenza della chiusura dell’Asse 2 (cfr. planimetria completa in allegato); 2. Un’alternativa sempre per chi arriva dalla Sopraelevata può essere la prosecuzione verso l’autostrada con l’immissione su via Cantore per poi proseguire verso il Matitone e su via di Francia; 3. Raggiungere San Benigno da via di Francia che non verrà interessata dalla presente chiusura.

Traffico a Sampierdarena, fase tre dei lavori al parco lineare in lungomare Canepa

Terminata la demolizione della pista ciclabile lato mare, proseguono i lavori per la costruzione del parco lineare di Lungomare Canepa, che prevedono uno spostamento a sud dell’asse viario per fare spazio alla nuova area destinata al verde pubblico. Per questo motivo già dai prossimi giorni il cantiere si sposterà per rifinire le corsie direzione levante che saranno ultimate in due step, con relative modifiche alla circolazione.

Nella prima parte di questa nuova fase dei cantieri, sarà aperta la nuova corsia direzione levante realizzata dove fino a poche settimane fa c’era la pista ciclabile. Al contempo però sarà interdetta al traffico la corsia sempre direzione levante immediatamente più a monte. Una fila di new jersey delimiterà queste corsie con quelle centrali aperte in direzione levante. Nella seconda parte, invece, le corsie centrali saranno chiuse al transito per consentire le lavorazioni di spostamento dell’asse centrale della carreggiata. Per questo motivo, sempre per la direzione di levante, saranno operative solo due corsie.

La prima parte della nuova fase del cantiere

La seconda parte della nuova fase del cantiere

I lavori partiranno sono previsti fino alla fine di agosto, quando il cantiere potrà iniziare la fase successiva che interessa le corsi in direzione di ponente.