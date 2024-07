Guasto informatico nel porto di Pra’, centinaia di tir bloccati e traffico nel caos su A10 e A26

Genova. Mattinata di caos nel Ponente genovese. Centinaia di tir sono rimasti bloccati all’entrata del porto di Pra’ congestionando il traffico sull’autostrada A10 e di conseguenza sulla A26 in direzione Genova.

La causa, come spiegano le associazioni dell’autotrasporto, è un guasto al sistema informatico del terminal Psa che impedisce l’accesso dei mezzi pesanti. I camion così continuano a incolonnarsi lungo le rampe di accesso e le corsie autostradali.

Al momento si registrano 7 chilometri di coda sulla A10 in direzione Genova e circa 6 chilometri di coda sulla A26 prima del bivio A26/A10 in direzione mare. Ripercussioni anche in Aurelia tra Vesima e Pra’. Ma la situazione è destinata a peggiorare col passare delle ore.

Da quanto riferiscono fonti del terminal, si tratta di un problema legato all’aggiornamento del software antivirus che ha compromesso il funzionamento del sistema gestionale. L’inconveniente riguarda anche altre aziende, ma non il terminal Sech (gestito sempre da Psa) dove si usa un altro sistema. I tecnici contano di risolvere il guasto nel giro di qualche ora.

Purtroppo non è l’unico guaio oggi per la mobilità genovese. Sempre a Pra’, questa mattina intorno alle 5.30, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo sui binari della stazione. I soccorsi non hanno potuto fare nulla, ma sono scattati di prassi gli accertamenti della Polfer. La circolazione dei treni è stata limitata così a un solo binario con inevitabili disagi, ritardi e cancellazioni sulla linea Genova-Ventimiglia.