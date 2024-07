Tpl, incontro in Regione con i sindacati del trasporto su gomma

Genova. Questa mattina in Regione il presidente ad interim Alessandro Piana e l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori hanno incontrato le rappresentanze sindacali del trasporto pubblico locale su gomma.

I sindacati hanno enunciato tutte le problematiche del comparto in Liguria legate soprattutto alla carenza di personale e agli stipendi che allo stato attuale non sono adeguati al costo della vita.

«Condividendo buona parte delle loro istanze – hanno detto Piana e Sartori – abbiamo espresso ai sindacati la volontà di intraprendere una serie di azioni che prevedono innanzitutto incontri, a partire dal mese di settembre, con Città Metropolitana di Genova e le Province di Savona, Imperia e La Spezia per affrontare una per una le difficoltà del settore. Al termine di questi incontri verrà stilato un documento di impegni reciproci, da parte di tutti i soggetti interessati, finalizzato al rilancio del settore. Ricordiamo che la Regione non ha alcun poter decisionale in quanto il trasporto pubblico su gomma è gestito direttamente dagli enti territoriali provinciali».

«La seconda azione – hanno aggiunto – sarà scrivere una nota al Governo al fine di sottoporre la richiesta di aumento delle risorse per il settore attraverso un maggior stanziamento per il Fondo nazionale trasporti».

«Siamo di fronte a una crescente difficoltà a reperire forza lavoro in questo come in altri settori – hanno concluso Piana e Sartori – ma il comparto del trasporto pubblico indubbiamente, più di tanti altri, risente di tutta una serie di aumenti, dai materiali ai carburanti, rendendo la situazione particolarmente più complicata rispetto ad altre realtà».