Oggi Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli in piazza a Genova: “Toti liberi la Liguria, elezioni subito”

Genova. L’appuntamento è alle 17.30 in piazza De Ferrari. Una grande manifestazione per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti e nuove elezioni il prima possibile. E per rafforzare il messaggio oggi l’opposizione schiera a Genova la sua artiglieria pesante: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i leader dell’Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ci sarà un palco sotto palazzo Ducale per ospitare i loro interventi – nonostante tutte le polemiche dei giorni scorsi – e ci sarà un titolo evocativo: Liguria, diritto al futuro.

Inutile dire che il tasso di riempimento della piazza sia la preoccupazione numero uno degli organizzatori. Il presidio avrà infatti un valore duplice. Da un lato, fare pressione sulla maggioranza perché metta fine al periodo di stallo, dato il protrarsi degli arresti domiciliari per il presidente, e porti la Regione al voto. Dall’altro, testare la risposta dell’elettorato progressista, che ha dato segnali incoraggianti alle ultime europee, ma pur sempre in uno scenario di sostanziale equilibrio rispetto al centrodestra. “Ci aspettiamo grande partecipazione da tutta la Liguria, ci sono almeno tre pullman in arrivo. Vuole essere una chiara chiamata alle armi per alzare un po’ il tiro. Stanno arrivando messaggi da tutte le parti, c’è grande entusiasmo”, spiega Davide Natale, segretario ligure del Partito Democratico.

Toti ieri, parlando attraverso il suo avvocato Stefano Savi al termine dell’incontro con l’assessore Giampedrone, si è detto “amareggiato ma non preoccupato” rispetto alla manifestazione di oggi. Vero è che, dopo la compattezza mostrata nelle prime settimane della bufera politico-giudiziaria, nella maggioranza si avvertono i primi scricchiolii. Il governatore non ha gradito l’idea di un “cambio di rotta” sul rigassificatore, smentendo di fatto il nuovo orientamento del presidente ad interim Alessandro Piana. E ha consegnato al suo fedelissimo (nonché compaesano) parole piuttosto inequivocabili: il “peso della poltrona” si può sostenere se tutti sono d’accordo sulla linea politica stabilita all’inizio del mandato, altrimenti si valutano le dimissioni. E oggi nel centrodestra non pare esserci molta voglia di affrontare la campagna elettorale.

Sul fronte opposto, invece, la manifestazione unitaria di oggi sembra volere sciogliere il primo nodo, quello delle alleanze. In piazza, oltre ai leader nazionali di centrosinistra e M5s, ci saranno anche i rappresentanti locali di Azione, non quelli di Italia Viva. Il passo successivo sarà trovare il candidato, con l’ex ministro Andrea Orlando che da mesi conferma la disponibilità e pare aspettare l’investitura formale. Che di certo non arriverà in questa fase finché la giunta Toti si si sarà ritirata dal palazzo di piazza De Ferrari, ammesso che questo avvenga prima della scadenza naturale del mandato a fine 2025.

“Finalmente andiamo in piazza insieme e per dire una cosa semplice: la Regione Liguria deve essere dissequestrata e la parola ridata ai cittadini. La situazione di cui la Liguria è ostaggio va avanti da troppo tempo, è giusto dare un segnale e farli insieme – ha commentato ieri Fratoianni -. Dovrebbe essere chiaro a tutti che se dopo più di due mesi questa situazione è destinata a continuare crea un danno ai liguri, un danno che si può evitare solo se il presidente si dimette, perché evidente che questo stallo non è sostenibile per la politica e per le istituzioni. La definizione di un programma per la Liguria ora è compito per le forze politiche locali e delle realtà civili che si sono opposte a Toti e al suo modello ma gli assi su cui svilupparla ci sono e sono questi”.