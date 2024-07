Corruzione, Toti potrebbe tornare in libertà entro il weekend: “Cinque giorni per decidere”

Genova. Entro questa settimana Giovanni Toti potrebbe uscire dagli arresti domiciliari e lasciare la sua abitazione di Ameglia dove è rinchiuso da oltre 80 giorni. Come annunciato venerdì dopo le dimissioni, l’avvocato Stefano Savi ha presentato questa mattina l’istanza di revoca tramite una Pec. Adesso i pm hanno due giorni per esprimere un parere, dopodiché il gip dovrà esprimersi entro tre giorni. Al più tardi, insomma, il verdetto arriverà lunedì prossimo.

“A mio avviso le misure non sono più fondate su alcuna cautela che abbia ancora attualità, per cui ho chiesto la revoca di entrambe – conferma Savi fuori da palazzo di giustizia -. Dopo le dimissioni, che hanno fatto venire meno la carica pubblica, e con la chiusura delle indagini che ritengo imminente, le misure non hanno più alcun fondamento”. Oltre all’ordinanza eseguita il 7 maggio, per Toti era scattata la seconda custodia cautelare agli arresti domiciliari per finanziamento illecito, legata alla vicenda Esselunga, lo scorso 18 luglio.

Da capire se il tribunale stabilirà comunque qualche prescrizione come l’obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova.

Nel frattempo la Procura dovrà decidere se chiedere il giudizio immediato per l’ex governatore, ma potrà farlo solo finché Toti sarà sottoposto a misure cautelari. “Ben venga il processo veloce“, ribadisce oggi Savi. La priorità era ottenere la libertà e il passo determinante sono state le dimissioni. Dopo la richiesta, entro 15 giorni gli indagati possono chiedere riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato). Solo in quel caso viene fissata un’udienza davanti al gip . In caso contrario si fissa la data del dibattimento, saltando l’udienza preliminare, che in casi come questi può durare anche un anno.

Stamattina, intanto, l’avvocato Savi ha diffuso un comunicato in cui definisce “totalmente destituite di fondamento” le notizie di una possibile candidatura di Giovanni Toti alle prossime elezioni regionali. “Toti non sarà candidato, men che meno in tutti i collegi della Regione”, ha specificato l’avvocato senza aggiungere ulteriori dettagli fuori dal tribunale. Una precisazione da leggere anche nel quadro della revoca dei domiciliari, poiché una qualsiasi candidatura – anche solo come consigliere in una ipotetica Lista Toti – potrebbe essere letta come un rischio di reiterazione del reato (ad esempio promesse di favori in cambio di finanziamenti alla campagna elettorale).

Oggi intanto l’avvocato Alessandro Vaccaro deposita un’analoga istanza per l’imprenditore Aldo Spinelli, anche lui agli arresti domiciliari dal 7 maggio. La difesa punta sul fatto che sarebbero venute meno le esigenze cautelari, compresa la presenza del “corruttibile”, cioè Giovanni Toti nella sua carica di presidente della Regione, oltre al completo rinnovo del board della Spininvest, un passaggio che equivale alle dimissioni rassegnate da Toti nella logica dell’annullamento del rischio di reiterazione del reato.