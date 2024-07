Tir carico di carbonella in fiamme sulla A10: code e disagi in entrambe le direzioni

Genova. Giornata davvero rovente per il traffico sul nodo autostradale genovese: dopo l’incidente di questa mattina, nuovi disagi si stanno verificando sempre in A10, tra Arenzano e Pra’, a causa dell’incendio di un camion in direzione di Genova.

Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, si tratterebbe di un carico di carbonella, cosa per la quale si è sprigionata una intensa colonna di fumo. In corso le operazioni di spegnimenti e bonifica da parte delle squadre intervenute sul posto. Non si registrano feriti.

L’incendio si è sviluppato mentre il tir era in una piazzola di sosta – forse perché l’autista è riuscito ad accorgersi in tempo di quello che stava succedendo – ma il traffico risulta comunque rallentato a causa dei curiosi che rallentano la corsa per capire cosa sta succedendo.