Genova. Dieci persone in ospedale, compreso un bambino, e traffico nel caos in zona Terminal Traghetti per la brusca frenata di un autobus nella rotatoria antistante.

Il mezzo, un 18 metri, ha inchiodato bruscamente per evitare di scontrarsi con un’auto. Conseguenza diretta, i passeggeri a bordo hanno perso l’equilibrio e alcuni sono caduti a terra. Una decina in totale le persone ferite, tra cui come detto anche un bambino, tutti in modo lieve.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, e come prevedibile in zona il traffico si è paralizzato con lunghe code in entrambe le direzioni, complici anche i numerosi mezzi diretti verso il Terminal Traghetti.

Il bus è infatti rimasto in mezzo alla rotatoria per il tempo necessario a trasferire i passeggeri in ospedale – sono stati smistati tra Villa Scassi e Galliera con diverse ambulanze – e la polizia locale ha dovuto effettuare i rilievi del caso.

Presenti sul posto tre pattuglie anche per cercare di regolare la circolazione, poco prima delle 11 la situazione stava lentamente tornando alla normalità.