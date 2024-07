Tartaruga Caretta Caretta salvata in porto a Genova, trasferita all’Acquario

Genova. Una tartaruga Caretta Caretta di 33 chilogrammi è stata salvata dopo essere stato individuato all’imbocco del porto di Genova.

La tartaruga rischiava di essere colpita dalle navi in uscita e ingresso in porto perché non era in grado di immergersi.

La Caretta Caretta, ribattezzata Pangea, è stata salvata dalla guardia costiera e trasferita nel centro di recupero per le tartarughe dell’Acquario di Genova per accertamenti.

Ad accorgersi dell’animale un diportista, nei pressi di punta Vagno. Si tratta di un esemplare presumibilmente femmina, lunga 65 centimetri e larga 62.

La tartaruga salvata è stata presa in carico dallo staff medico veterinario dell’Acquario di Genova che l’ha sottoposta a controlli ed esami diagnostici.

Al momento l’esemplare è stato inserito in una delle vasche curatoriali non visibili al pubblico dedicate all’attività di soccorso tartarughe.

Lo staff del’Acquario proseguirà nei prossimi giorni il monitoraggio del suo stato di salute.

Si tratta del secondo avvistamento e recupero nel giro di pochi giorni a Genova e dintorni. Una settimana fa un salvataggio di tartaruga era avvenuto nella zona di Varazze.

L’Acquario di Genova ricorda che chiunque avvisti un esemplare in stato di difficoltà deve allertare immediatamente la Guardia Costiera – chiamando il numero 1530 – che interviene e, consultandosi con gli esperti dell’Acquario di Genova, valuta l’effettiva necessità di intervento e dà indicazioni in merito.

Per nessun motivo gli esemplari di tartaruga rinvenuti in mare possono essere catturati e issati a bordo di imbarcazioni private