Taglio del governo per 250 milioni ai Comuni, Genova para il colpo con l’accordo sul debito

Italia. “Il governo conferma il taglio quinquennale a migliaia di Comuni, penalizzando quelli che hanno preso più fondi Pnrr. Avevano congelato tutto solo per evitare contraccolpi alle elezioni”, la notizia rimbalza da Montecitorio e a rivelarla è Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in Commissione Bilancio.

“I 250 milioni di tagli, – aggiunge Pagano – previsti in legge di Bilancio, tornano sul tavolo della Conferenza Stato-Città, i criteri dei tagli, che erano stati smentiti, li ritroviamo nel comunicato del ministero degli Interni sulla seduta del 27 giugno. È la conferma che intendono andare avanti nonostante in Conferenza non sia stata raggiunta un’intesa”.

“Per noi gli impatti del taglio generale saranno ridotti” dice il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi, parlando di “risultato straordinario” e ricordando che è stato “concluso un accordo tra il Governo e il Comune di Genova che trasferisce 25 milioni di euro all’anno fino al 2032, contributo strutturale in parte corrente che premia il grande sforzo che abbiamo fatto di risanamento del bilancio”.

La giunta Bucci smorza quindi le polemiche a livello nazionale. “Desidero ringraziare il Governo perché, nonostante questa nuova spending review – continua Piciocchi – ha manifestato attenzione verso i Comuni che si impegnano a gestire in modo virtuoso il bilancio”.

Si tratta di due diversi ordini di intervento, sottolinea il vicesindaco di Genova: “La spending review è un taglio di carattere generale che si collega peraltro a nuove regole di governance europea, perché dopo il covid la Commissione Europea ha reintrodotto il patto di stabilità – dice Piciocchi – per quanto riguarda invece il nostro contributo si tratta di un approccio individualizzato dello Stato per alcuni comuni sovraindebitati ma che possono essere aiutati in un percorso virtuoso, sono molto fiero perché questi 25 milioni fino al 2032 sono il risultato di due anni di lavoro del nostro assessorato iniziato già con il Governo Draghi”.

L’accordo è stato previsto per 13 Comuni o con una determinata consistenza del disavanzo oppure comuni, come Genova o Venezia, in equilibrio economico ma con un debito pro capite sopra i mille euro.