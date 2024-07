Taekwondo, tre genovesi parteciperanno alle Olimpiadi

Genova. Ci saranno anche tre atleti genovesi in scena ai prossimi giochi Olimpici di Parigi. Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo, infatti, sono stati ufficialmente convocati dalla Federazione Italiana per fare parte della selezione che si esibirà in tutte le quattro giornate di gara a Parigi, da mercoledì 7 a sabato 10 agosto.

Il “Ciao Team”, questo il nome del demo team azzurro, metterà in scena una dimostrazione prima delle finali, nel momento più alto della giornata, trasmesso in diretta in mondovisione. Un’occasione enorme per dare visibilità al taekwondo italiano e al movimento ligure, capace negli ultimi anni di crescere moltissimo anche nella nuova braca dell’acrobatica, grazie soprattutto al lavoro quotidiano svolto in alcune delle società sul territorio, divenute veri e propri centri di eccellenza nel settore.

Lo scorso agosto, nella città coreana di Chuncheon, il “Ciao Team” di Fugazza, Serain e Di Vincenzo, ha partecipato ai mondiali di specialità conquistando la medaglia d’oro nella categoria under 17, quella di cui fanno parte i tre genovesi, e finendo davanti anche al team di casa, stupendo tutti e conquistando i favori dei giudici di gara grazie a un programma molto coinvolgente e ad alto contenuto di spettacolarità soprattutto nelle tecniche di rottura delle tavolette di legno, eseguite con azioni in volo complesse.

“Tutto il movimento ligure esprime le proprie congratulazioni a questi tre splendidi atleti e ai loro maestri per il grande risultato raggiunto, esibirsi alle Olimpiadi è un sogno che si realizza e siamo convinti che il futuro possa serbare per Emanuele, Federico e Filippo altre grandissime soddisfazioni” il commento del Presidente FITA Liguria Bruno Delfino.

Federico Serain prova un calcio in volo con il Ciao Team

Emanuele Fugazza impegnato in una tecnica di rottura in volo