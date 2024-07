Sversamento fanghi porto, Lista Sansa: “Inchiesta della procura dimostra che ci avevamo visto giusto”

Genova. “Sullo sversamento dei fanghi del porto in mare, che avevamo denunciato un anno fa, oggi anche la Procura di Genova vuole vederci chiaro, ipotizzando reati ambientali e un comportamento non corretto da parte di alcuni funzionari regionali. Ci avevamo visto giusto, e ora auspichiamo che le indagini possano chiarire in modo definitivo tutta la vicenda”. A dichiararlo i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa e Selena Candia.

“Lo scorso 1 agosto portai in Consiglio regionale un’interrogazione per il caso dei 700 mila metri cubi di fanghi e detriti dragati nei pressi della Stazione Marittima e sversati nel canale di calma davanti alle spiagge di Pegli e Multedo – spiega Selena Candia -. Ricordo che parliamo di una quantità di materiale potenzialmente pericoloso corrispondente a circa 9.200 container pieni. Un’enormità. Questi fanghi anziché essere trattati in vasche specifiche come avviene nei porti di Livorno e Civitavecchia sono stati sversati in mare senza alcun controllo, a ridosso di una zona balneare molto frequentata dai cittadini del ponente genovese”.

“L’assessore regionale Giampedrone, che su questa vicenda è stato sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti – aggiunge Candia – aveva risposto alla mia interrogazione minimizzando il fatto e parlando di semplice spostamento di materiale avvenuto seguendo la legge regionale (meno stringente rispetto alla norma nazionale). Oggi sappiamo che i nostri dubbi erano legittimi, e ci auguriamo che le indagini possano accertare eventuali irregolarità visto che in ballo c’è la salute delle persone e dell’ecosistema in cui viviamo”.

“Occorre ricordare che questi dragaggi fatti senza controlli e in tempi rapidissimi sono serviti per permettere alle nuove navi da crociera di Msc di ormeggiare alla Stazione Marittima di Genova – sottolinea Ferruccio Sansa -. Da subito sottolineammo la stortura nel mettere a rischio l’ambiente, e addirittura la salute delle persone, per favorire gli interessi di un operatore privato. Di un colosso come Msc, un gruppo che direttamente o attraverso controllate e partecipate ha sostenuto il centrodestra con quasi 90 mila euro di finanziamenti”.

“Un anno fa quando sollevammo la questione di opportunità, il ‘sistema’ ci liquidò come se fossimo dei complottisti che volevano frenare lo sviluppo di Genova e della Liguria – conclude Ferruccio Sansa -. Dal 7 maggio in poi abbiamo visto come, anche su questa specifica vicenda, i nostri dubbi fossero reali e fondati”.