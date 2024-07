Summer park, martedì 30 luglio “la festa dell’amicizia” con sconti sulle attrazioni

Genova. Proseguono gli eventi collaterali del Summer Park Genova che, fino a domenica 18 agosto 2024, porta a Ponte Parodi un totale di ottanta attrazioni. Martedì 30 luglio 2024 (dalle ore 20) il Summer Park Genova festeggia la Giornata dell’Amicizia, aprendo le proprie ottanta attrazioni con sconti dedicati (la cui dimensione è a discrezione del singolo operatore), validi per tutta la serata, dalle 20 a mezzanotte e mezza. Al luna park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Il Summer Park Genova è la “versione estiva” del Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, da più di cent’anni, colora le festività natalizie della città. Le ottanta attrazioni dell’edizione 2024 combinano quelle più amate dell’edizione invernale con nuove giostre acquatiche, come l’ottovolante e l’autopista su acqua. Un luna park che porta a due passi dal Porto Antico di Genova una nuova opportunità di svago e di ritrovo per turisti, famiglie e amanti dell’adrenalina, in un luogo della città già rodato e apprezzato lo scorso inverno.

Il Summer Park di Ponte Parodi (Genova) è aperto fino a domenica 18 agosto 2024 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 00.30 e dal venerdì alla sabato dalle 18.30 all’1 e la domenica dalle 18.30 alle 00.30. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centralino al numero 3403554757.