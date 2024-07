Genova. Circa mille persone hanno partecipato, mercoledì sera, all’inaugurazione della prima edizione del Summer Park, il luna park estivo a Ponte Parodi.

Al taglio del nastro erano presenti il portavoce dello staff organizzativo del Summer Park Genova, Riccardo Claudi, il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi e l’assessora al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli. Per la prima serata di apertura le 80 attrazioni del luna park erano gratuite per la prima ora, e giovani, famiglie e turisti ne hanno approfittato provando anche le nuove giostre acquatiche, tra cui l’ottovolante e l’autopista su acqua.

“Il Winter Park è uno dei simboli del Natale genovese da più di 100 anni – ha detto Riccardo Claudi – e, considerando il gran successo che riscontra ogni edizione, abbiamo lavorato a lungo con il Comune di Genova per poter offrire una versione estiva dello stesso livello. L’accoglienza ricevuta oggi, con un migliaio di giovani e famiglie all’apertura, è il miglior inizio possibile per il Summer Park, che rappresenta una grande novità per l’offerta estiva della città. Per questo, insieme al sindaco di Genova e a tutta l’amministrazione comunale, ci stiamo impegnando a fondo per far sì che abbia fin da subito lo stesso riscontro del Winter Park”.

“È stato fatto un grande lavoro per realizzare anche questa edizione estiva del luna park nella straordinaria location di Ponte Parodi – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – dopo il successo dello scorso inverno anche questa estate Ponte Parodi potrà essere vissuto e fruito dalle famiglie, dai giovani, dai genovesi tutti e dai turisti, per serate di divertimento e socialità, affacciati sul mare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato, gli uffici comunali, As.Ter, l’Autorità portuale e gli organizzatori del Summer Park”.

Un luna park completamente diverso rispetto alle piccole edizioni estive del periodo pre-pandemia, più grande e con un ricco calendario di iniziative ed eventi collaterali che saranno svelati nelle prossime settimane. Al Summer Park, che resterà aperto sino al 18 agosto, si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Luna park estivo a Ponte Parodi, le foto dell’inaugurazione

“Un parco giochi estivo che porterà per la prima volta in città anche attrazioni acquatiche, valorizzando ancora di più la splendida cornice di Ponte Parodi – è stato il commento dell’assessora Bordilli – I genovesi amano il luna park come dimostrato anche dalla grande partecipazione al contest fotografico che durante l’edizione invernale ne ha immortalato i momenti più belli ora esposti davanti al Galata. Una partecipazione che ci ha reso molto felici e alla quale vi invito a partecipare votando il vostro scatto preferito. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso possibile questa magia estiva: As.Ter, gli uffici comunali e tutti gli enti coinvolti».

Esposte anche, all’ingresso del Galata Museo del Mare, le foto del contest fotografico voluto e organizzato dal Comune di Genova legato all’edizione 2023 del Winter Park a Ponte Parodi. Trenta scatti selezionati da una giuria di esperti formata da rappresentanti del Comune, del Winter Park e delle categorie Fotografi di CNA e Confartigianato su criteri quali resa scenografica, legame con la città e creatività. Le foto si potranno votare tramite i QR Code presenti sui pannelli, con la formula “un voto per ciascun dispositivo”. L’esito della votazione sarà pubblicato sul sito del Comune e gli autori delle tre foto più votate riceveranno in premio ingressi al Winter Park, ai musei comunali, al sistema Muma (Galata, Mei, Lanterna), Palazzo Ducale e Acquario.

“Un ritorno reso possibile grazie alla sinergia e alle competenze professionali che hanno permesso di riconsegnare gli spazi nei tempi richiesti. Le nostre squadre hanno lavorato senza sosta per riadattare il sito nell’oasi di svago già apprezzata nella versione invernale – aggiunge Francesca Aleo, ceo di A.S.Ter. – In poche settimane, l’area è stata restituita alla città, garantendo sicurezza, accessibilità e divertimento. Un risultato che conferma il ruolo cardine di A.S.Ter., sempre pronta a fornire risposte tempestive con grande professionalità”.