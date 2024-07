Genova. Riqualificare aree abbandonate a loro stesse e al degrado attraverso l’arte, street art in particolare. È l’obiettivo che si è posto il Municipio Levante pubblicando una manifestazione di interesse aperta a tutti con cui cerca persone – artisti, ma non solo – interessati a inviare proposte per realizzare murales in alcune vie e sottopassi tra Nervi, Quinto, Quarto e Sturla.

“Abbiamo individuato un po’ di zone su tutto il territorio del Municipio – spiega il presidente Federico Bogliono – sono arrivati diversi suggerimenti e richieste in questo senso anche da parte dei cittadini durante gli anni, tutti legati alla presenza di aree abbandonate che si prestano al vandalismo e che potrebbero riqualificate in modo ufficiale. Abbiamo ricevuto già proposte anche da parte di artisti, e abbiamo dunque deciso di mettere tutto a sistema e fare una manifestazione di interesse aperta a tutti”.

L’impegno sarà prestato a titolo volontario e non è prevista remunerazione, anche alla luce degli (scarsi) fondi a disposizione del Municipio. Anche sulla base della tipologia di opera proposta il materiale potrebbe comunque essere fornito, in parte o integralmente, dall’ente, che si impegna a sbrigare tutta la parte burocratica. L’obiettivo, spiega ancora Bogliolo, è “contribuire al miglioramento del decoro urbano. Sul nostro territorio sono presenti molti edifici e muri che potrebbero cambiare il volto del quartiere grazie alla street art, un po’ come avvenuto a Certosa. Le domande verranno sottoposte agli uffici del Paesaggio del Comune, e verranno poi stipulati patti di collaborazione appositi”.

Progetto Street art nel Municipio Levante, le zone individuate

La manifestazione di interesse è aperta sino al 31 dicembre 2024, e chi farà domanda in questo periodo potrà iniziare a lavorare da subito alle aree indicate, previa autorizzazione di Municipio e Comune. Le zone individuate al momento sono:

• Sottopassi stazione Nervi (previo nullaosta dell’Ente Proprietario)

• Immobile Giardini 8 Marzo (area Campanule)

• Parte finale via del Commercio (oltre il Cimitero)

• Sottopasso via delle Viole

• Via dei Ciclamini

• Sottopasso Scuola Durazzo

• Sottopasso via Cimarosa

• Sottopasso Bagnara

• Sottopasso Santa Maria Assunta

Come partecipare alla manifestazione d’interesse

La partecipazione alla manifestazione di interesse è aperta ad artisti maggiorenni, di nazionalità italiana o estera, che abbiano già maturato esperienza nella realizzazione pittorica di superfici esterne particolarmente estese e che siano in possesso delle conoscenze tecniche e delle misure di sicurezza necessarie agli interventi in oggetto.

Per partecipare alla manifestazione di interesse gli artisti dovranno compilare la domanda di adesione e presentare un dettagliato curriculum e un breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intendono realizzare sul muro scelto, indicando le tecniche e i materiali di cui intende avvalersi.