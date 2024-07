Genova. Non sono bastati i comunicati stampa del coordinatore metropolitano e assessore comunale Mario Mascia e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, la turbolenza in Forza Italia iniziata ieri durante la commissione consiliare sul secondo forno crematorio a Genova, e in particolare con la contrarietà espressa a chiare lettere dal consigliere “valbisagnino” Paolo Aimé, si è esacerbata ulteriormente in serata con la presentazione delle dimissioni da capogruppo di Forza Italia dell’unico altro “azzurro” nel gruppo in aula rossa, Stefano Costa.

Stefano Costa che ieri, in commissione, ha condiviso con convinzione le perplessità espresse dal collega Aimé, ha rassegnato le dimissioni da capogruppo ma queste debbono ancora essere formalizzate. Sembrerebbe non esserci spazio per un ripensamento.

Costa resterà comunque, almeno al momento, all’interno del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Tecnicamente il ruolo di capogruppo dovrebbe passare proprio a Paolo Aimé che, peraltro, ne avrebbe avuto diritto comunque ma vi aveva rinunciato per ricoprire l’incarico di presidente della commissione Bilancio e del coordinatore dei capigruppo.

Questo il messaggio con cui Stefano Costa ha rassegnato le dimissioni da capogruppo di Forza Italia:

“Non muta la mia passione per le istituzioni e la politica, ma emerge, in questa fase, una diversa consapevolezza, che mi porta a tarare la misura del mio impegno in funzione del contesto. Non sono nelle condizioni di svolgere al meglio questa funzione, in coerenza col mio stile, i miei valori, le mie idee; e quando non posso dare il meglio, sono solito fermarmi per senso di responsabilità, lasciare spazio e spostare l’attenzione su altre priorità. Mantengo il ruolo di consigliere comunale del gruppo di Forza Italia, in ottemperanza al mandato conferitomi dagli elettori, nei confronti dei quali confermo scrupolosamente gli impegni assunti“.

Non è la prima volta che Stefano Costa – peraltro adocchiato nei giorni scorsi a colloquio informale con esponenti del centrosinistra – cambia rotta in seguito a mal di pancia. In passato, nel primo mandato di Bucci, era uscito da Vince Genova, la lista del sindaco, di cui era capogruppo. Era poi migrato nel gruppo di Fratelli d’Italia per poi passare, più recentemente, in Forza Italia.

Non solo. Durante il governo “Bucci 1” Stefano Costa aveva presentato le dimissioni dall’incarico di consigliere delegato alla riforma del regolamento di decentramento amministrativo, in divergenza con sindaco e giunta relativamente alla riforma dei municipi.

Il suo compito, di fatto, sarebbe stato quello di “riscrivere” il regolamento che ordinava i municipi e il rapporto tra essi e l’amministrazione centrale, il meccanismo elettorale e la gestione dei fondi. Stefano Costa, 40 anni, prima di approdare in consiglio comunale è stato per due cicli amministrativi consigliere municipale nel Medio Levante.