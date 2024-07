Genova. Un cantiere iniziato male e che rischia di finire peggio. E’ questa la situazione del cantiere relativo alla copertura del rio Veilino, a Staglieno, pensato per mettere in sicurezza idraulica la zona ma che di fatto oggi è fermo al palo da diversi mesi con relativi disagi per logistica del Cimitero Monumentale.

“La ditta che aveva vinto l’appalto ha dato grossi problemi sin da subito – ha ricordato l’assessore alla manutenzioni Mauro Avvenente in risposta ad una interrogazione del consigliere Bevilacqua – Ad oggi siamo in fase di risoluzione contrattuale e in attesa abbiamo preso contatti con la seconda ditta, che è pronta ai lavori. Il cantiere è stato ridotto il più possibile, ma restano i disagi”.

Disagi che potrebbero però esplodere a seguito di nuovi aggiornamenti, in negativo: “E’ stato riscontrato un nuovo ammaloramento della copertura del rio Veilino – ha aggiunto Avvenente – e sono in corso e in programma nuovi approfondimenti e verifiche sull’impalcato che sostiene via Piacenza”.

Nel frattempo, però, ne prossimi giorni arriverà una piccola ma significativa boccata d’ossigeno per la viabilità della zona: “A seguito di un sopralluogo siamo riusciti a ridurre il più possibile l’area del cantiere – ha confermato l’assessore al commercio Paola Bordilli – nei prossimi giorni saranno quindi restituiti 5 posti auto e 11 stalli per le moto“.