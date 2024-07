Genova. Intrattenimento per grandi e piccoli, con tanti film e uno spettacolo di cabaret, senza dimenticare lo sport. È il programma che animerà Valletta Cambiaso, in Albaro, recentemente riaperta e rinnovata nell’ambito degli interventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport grazie a una partnership tra Comune di Genova e Iren Mercato.

Sei in tutto le serate, tutte a ingresso libero e gratuito, in programma dall’11 luglio al primo agosto. Si comincia con “Ralph spaccatutto”, film Disney ambientato nel mondo dei videogame; il 16 luglio serata dedicata al musical per cantare e ballare sulle note dell’indimenticabile “Grease”; serata di cabaret, invece, il 18 luglio, con il comico parmense ma ormai genovese d’adozione Alessandro Bianchi; ancora animazione per ragazzi il 23 luglio, con il cartone “Spie sotto copertura”; “Campioni”, film con Woody Harrelson sarà invece il protagonista della serata del 25 luglio; il 30 luglio sarà proiettata la versione live action di “Mulan”, uno dei cartoni più di successo della Disney.

Chiusura il primo di agosto con il film “Wimbledon”, liberamente ispirato alla storia vera di Goran Ivanišević, tennista croato che vinse il Torneo di Wimbledon 2001, diventando il primo giocatore nella storia a vincere un torneo del Grande Slam dopo essere stato invitato grazie a una wild card.

Alessandra Bianchi – L’estate sarà caratterizzata da sei speciali serate con film dedicati a vari temi, dallo sport ai cartoni animati passando per il musical, e uno spettacolo di cabaret per momenti di sane risate. Nuovi e coinvolgenti eventi, con uno dei più noti parchi cittadini pronto ad accogliere numerose famiglie”. “Dopo l’operazione di restyling del Parco di Valletta Cambiaso , con nuove installazioni a tema sportivo nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, la collaborazione con Iren Mercato ci permette di lanciare una nuova iniziativa dedicata a genovesi e visitatori – afferma l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova – L’estate sarà caratterizzata da sei speciali serate con film dedicati a vari temi, dallo sport ai cartoni animati passando per il musical, e uno spettacolo di cabaret per momenti di sane risate. Nuovi e coinvolgenti eventi, con uno dei più noti parchi cittadini pronto ad accogliere numerose famiglie”.

“Finalmente Valletta Cambiaso torna a vivere – aggiunge la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – e non lo fa solo con il grande padel che in questi giorni sta animando gli impianti sportivi con atleti e appassionati da tutto il mondo. Questa rassegna porterà Valletta Cambiaso a essere vissuta anche di sera, un polmone verde dove cercare refrigerio nel caldo dell’estate con il bonus di un intrattenimento di qualità e per famiglie».

«Come Municipio Medio-Levante siamo ben contenti di questa nuova risorsa che abbiamo acquistato all’interno del parco di Valletta Cambiaso – aggiunge Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio-Levante – Il Municipio, soprattutto Albaro e la Foce, ha la fortuna di affacciarsi sul mare ma di avere anche delle strutture come parchi e quant’altro, come la Valletta Cambiaso, tali da essere usufruite sia dai giovani che, grazie a nuove iniziative come il cinema all’aperto, anche dagli adulti. Quindi, far vivere queste realtà sicuramente influirà sul benessere del quartiere».

“La grande partecipazione all’evento “Iren Loves energy” ha mostrato che il progetto di restyling di Valletta Cambiaso realizzato dalla nostra società – sottolinea Roberta Ponticelli direttore marketing e comunicazione Iren Mercato – risponde a un’esigenza dei cittadini, che hanno desiderio di spazi pubblici dove condividere momenti di socialità, sport e divertimento. Perciò il nostro progetto non si ferma, e continua con la programmazione di una serie di serate spettacolo che vogliamo offrire gratuitamente a tutti i genovesi perché possano trascorrerle con la famiglia e gli amici. Non mancheranno poi, per i partecipanti, iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, com’è nel DNA di Iren”.