Genova. Riaprirà sabato mattina la spiaggia libera degli ex Capo Marina, in corso Italia, una delle poche spiagge rimaste libere lungo la costa genovese.

Il Comune ha annunciato che sono terminati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per consentire alle persone disabili e a ridotta capacità motoria la piena accessibilità, e che sono state installate docce accessibili e una rampa di accesso di collegamento tra il parcheggio disabili e la spiaggia. Adeguati anche i servizi igienici.

Proprio i lavori finalizzati a garantire l’accessibilità avevano fatto slittare la riapertura della spiaggia, con proteste anche da parte di Legambiente Liguria, che qualche giorno fa aveva sottolineato come, a inizio luglio, i cancelli fossero ancora chiusi. Da sabato 6 luglio però gli ex Capo Marina torneranno ad accogliere i bagnanti.

Ci sono ancora alcuni interventi in programma, tra cui la rimozione dell’amianto dai tetti di alcune cabine e l’abbattimento di una serie di plinti metallici presenti nell’area che nell’ottobre del 2021 era stata al centro del disastroso incendio del Batò Beach Club, che aveva completamente distrutto la struttura. Dovranno poi essere messe in sicurezza le scogliere e tutti i locali irregolari, interventi che verranno portati a termine senza impedire l’accesso nel giro di due settimane.

Anche quest’anno la spiaggia degli ex Capo Marina avrà dunque un presidio di Genoa Sea Inclusion, il progetto volto a garantire a tutti l’accesso alle spiagge del litorale genovese attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il supporto di personale idoneo e formato a tale scopo.

Oltre al nuovo percorso accessibile che dall’area di sosta di via Forte di San Giuliano (con 10 parcheggi dedicati alle persone con disabilità) conduce alla spiaggia libera ex Capo Marina e al nuovo blocco di servizi igienici e docce inclusive, nelle ultime settimane sono stati eseguiti i lavori di riprofilatura della spiaggia, di messa in sicurezza dell’area e di predisposizione dei tracciati necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di Coastal Rowing.