“Uh, dalla cava a TikTok”, mercoledì al Porto Antico il nuovo spettacolo di Enzo Paci

Genova. Mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 21.30, in Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova proseguono gli appuntamenti comici di Ridere d’agosto ma anche prima con lo spettacolo Uh, dalla clava a TikTok di e con Enzo Paci. La rassegna estiva del Teatro Garage, giunta alla 34ª edizione, propone diversi spettacoli tra cabaret, commedia contemporanea, musica, satira, teatro d’improvvisazione e appuntamenti per famiglie tra i palchi di Villa Imperiale e del Porto Antico.

“Uh, dalla clava a TikTok” è il nuovo spettacolo scritto da Enzo Paci insieme a Matteo Monforte, con la partecipazione di Romina Uguzzoni. Da sempre incuriosito dalle fragilità umane, Paci affronta nei suoi monologhi temi in cui mette a nudo vizi e virtù dell’uomo moderno e di sé stesso in prima persona, regalando al pubblico maschere tanto impietose quanto esilaranti. “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Cosa c’è dopo la morte? E prima della nascita? Esiste Dio? Sono solo alcune delle domande che hanno assillato gli esseri umani per millenni! Poi siamo arrivati noi”: inizia così il nuovo monologo comico di Enzo Paci, in cui, ripercorrendo a larghe linee l’evoluzione dell’uomo, il comico genovese cercherà di rispondere alla domanda: “Ma siamo sicuri che ci siamo evoluti?”.

Le prevendite dello spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9.30-18 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9.30-18 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.