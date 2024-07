Sestri Levante. Un arresto e tre obblighi di dimora. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta nel Tigullio dai carabinieri di Sestri Levante insieme con i colleghi di Lavagna, Casarza Ligure, Santo Stefano d’Aveto e Chiavari, che per mesi hanno indagato su un giro di spaccio ed estorsioni condotto, secondo le indagini, da quattro giovani residenti nella zona.

Le misure cautelari sono state eseguite nei giorni scorsi su disposizione del tribunale di Genova, nell’ambito di un filone di indagine su spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, furto in abitazione e favoreggiamento. L’inchiesta è partita nell’ottobre 2023 ed è stata condotta dai militari dell’aliquota operativa della compagnia di Sestri Levante sotto il coordinamento e indirizzo della procura.

I carabinieri, grazie a pedinamenti, intercettazioni, sorveglianza e analisi dei filmati delle telecamere, sono riusciti ad accertare l’esistenza di un giro organizzato di spaccio di hashish nel Tigullio, in particolare nei comuni di Lavagna, Cogorno e Sestri Levante.

A gestirla quattro giovani del posto, che per condurre i loro traffici ricorrevano anche a estorsioni e violenze per riscuotere i debiti contratti dai clienti. Uno di loro era già stato arrestato in flagranza a gennaio, quando con un complice aveva cercato di portare a Sestri Levante 5 kg di hashish che aveva acquistato quello stesso giorno in provincia di Milano. Le indagini proseguono adesso per ricostruire la rete di spaccio, distribuzione e approvvigionamento.