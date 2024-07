Oltre 10.000 euro e quasi un chilo di cocaina nella casa vacanza: due pusher arrestati

Genova. Custodivano nella casa vacanza in cui alloggiavano, in centro, quasi un chilogrammo di cocaina e più di 10.000 euro in contanti. E così i due, un 33enne e un 46enne già arrestati per spaccio poche ore prima, sono stati nuovamente arrestati e trasferiti in carcere.

I due erano stati notati mentre vendevano 6 grammi di cocaina a un cliente 44enne in via Galata. Dopo l’udienza di convalida e al termine dei riscontri investigativi i militari di San Martino hanno accertato che vivevano in una casa-vacanza in una via poco distante dal luogo dello spaccio, e finito il processo li hanno accompagnati proprio nell’alloggio procedendo alla perquisizione domiciliare.

Nelle stanze sono stati trovati 734 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, 10.700 euro in contanti, frutto di probabili cessioni pregresse, e vario materiale usato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente. I due sono quindi stati nuovamente arrestati e questa volta accompagnati nel carcere di Marassi.

Nel corso della stessa giornata i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno inoltre arrestato sempre per spaccio, in zona Pegli, due cittadini senegalesi di 20 e 50 anni. Seguiti dal centro storico, i due si sono spostati sul litorale di ponente per consegnare droga “porta a porta”.

Al momento di entrare in un palazzo sono stati bloccati e subito sottoposti a perquisizione: avevano 50 dosi di cocaina, 12 in bocca al ventenne appena sceso dall’auto e il resto nascosto nel veicolo, e 445 euro in contanti. Droga, contanti e auto sono stati posti sotto sequestro